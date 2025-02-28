Чи можна завчасно святкувати день народження: відповідь священника вас здивує

День народження — це важлива подія для більшості людей. Ідеально, коли свято можна спланувати на зручну для всіх дату. Однак іноді виникають обставини, що змушують перенести святкування, наприклад, на день раніше фактичної дати народження.

В українській традиції існує багато забобонів, що застерігають від святкування дня народження раніше від фактичної дати. Одна з них стверджує, що таке передчасне святкування може втрутитися в хід долі.

За народними віруваннями, це може не сподобатися вищим силам і спричинити неприємності.

Також дехто вірить, що в день народження людина отримує особливий енергетичний "дар" від Всесвіту, який можна втратити, якщо відзначати подію завчасно. Це, своєю чергою, може негативно вплинути на іменинника.

Існує ще одна прикмета, яка застерігає: зміна дати святкування дня народження може нести загрозу життю. За народними віруваннями, у цей особливий день душа звільняється від накопиченого за рік негативу, і якщо відзначити подію в інший час, цей процес може бути порушений.

Священник ПЦУ Олексій Філюк спростовує всі прикмети й забобони, які забороняють відзначати день народження завчасно.

Він запевняє, що немає жодних перешкод для святкування іменин на день чи два раніше фактичної дати.

За його словами, перенести святкування на пізніший термін також допустимо, якщо це зручніше. Усе інше — лише народні вірування, що не мають реального підґрунтя.

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