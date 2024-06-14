Чи можна зрізати гілки сусідського дерева, якщо вони ростуть над вашою ділянкою: пояснення фахівців

Що робити, якщо гілки дерев або кущів з сусідньої ділянки проникають на вашу — чи є законне право їх зрізати.

Існує безліч різноманітних причин для сусідських війн. І одна з найбільш популярних — висаждені на сусідній ділянці дерева, які так і норовлять розкинутися над чужим садом.

Як повідомляють в Судово-юридичній газеті, якщо корені чи гілки дерев з сусідньої ділянки проникають на іншу, то землекористувач або власник цієї ділянки може обрізати ці гілки або корені, але тільки в тому разі, коли таке проникнення заважає користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

Цільове призначення ділянки може вказуватися в державному акті на право власності на неї, у витязі з Державного земельного кадастру, в свідоцтві про право на спадщину, у договорі оренди земельної ділянки чи інших правових документах.

Також варто звернути увагу на деякі нормативи:

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева, висота якого має понад 3 метри, повинна становити не менше 4 м;

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева середньої висоти (до 3 метрів) повинна становити не менше 2 м.

Якщо ці нормативи порушуються, тоді це може означати порушення прав приватної власності. Наприклад, гілки сусідського дерева затінюють ваші клумби або засмічують територію. Ба більше, вони можуть навіть створювати загрозу життю і здоров'ю у разі падіння.

Однак, варто звернути увагу, якщо дерево після обрізання вами гілок, гине або починає гнити, всі обґрунтовані претензії будуть саме до вас. Таке будуть вважати заподіянням матеріальної шкоди та можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Якщо у вас досить конфліктний сусід, краще подати всі претензії щодо нависання гілок над вашою ділянкою у письмовій формі. Звернення надсилають через пошту рекомендованим листом. Дуже важливо, щоб ви мали на руках письмове підтвердження того, що сусід цей лист отримав. В листі вимагайте від сусіда усунути порушення. Обов'язково вкажіть дату звернення та період, який ви даєте сусіду на те, щоб спиляти гілки. Зазвичай, кажуть юристи, він повинен становити місяць від моменту отримання листа.

Якщо на вашу вимогу сусід не виконає жодних дій, можете не боячись спиляти гілки самостійно. В такому разі навіть після загибелі дерева вас не притягнуть до адміністративної відповідальності.

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