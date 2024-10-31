Чи обов'язкова наявність хрещених батьків: відповідь священника

Для дитини достатньо одного хрещеного або хрещеної.

Під час хрещення маленької дитини мають бути хрещений тато і хрещена мама. Хоча в Євангелії цього не написано, але це є традицією.

Про це розповів священник Олексій Філюк.

"Якщо йдеться про дорослих або підлітків, то ця людина самостійно каже: "Відрікаюся сатани, всіх діл його, всієї служби його, гордині його і приймаю Христа — як свого особистого спасителя". Старшим дітям, дорослим християнам хрещені батьки не потрібні", — розповів священник.

Зауважимо, що для хлопчика достатньо одного хрещеного тата, для дівчинки – однієї хрещеної мами. Втім, традиційно склалося, що беруть за кумів пару або навіть не одну.

Нагадаємо, згідно з церковними правилами, обряд хрещення можна проводити будь-якого дня року. Ані суворий піст, ані церковні свята не є перешкодою для таїнства.

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