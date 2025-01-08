Чи підгодовувати кімнатні квіти взимку, коли ті “сплять”: яким рослинам потрібна "їжа" для зростання

Деякі люди вважають за необхідне регулярно підживлювати кімнатні рослини протягом усього року, тоді як інші кажуть, що взимку це не потрібно для рослин, які "сплять". Спробуємо розібратися, чи можна взимку підгодовувати кімнатні рослини, і хто з експертів має рацію.

Звісно, зимовий період для кімнатних рослин не є найкращим часом. Менше сонця, сухе повітря від батарей та коротші дні призводять до того, що більшість рослин уповільнюють своє зростання або навіть впадають у "сплячку". Деякі власники намагаються підгодовувати свої рослини навіть узимку, а інші ж забувають про добрива до приходу весни. Але чи є це правильним рішенням?

Кому підживлення зовсім не потрібне

Більшість кімнатних рослин взимку знижують свою активність і не потребують додаткового підживлення. Наприклад, фікус, сансевієрія та монстера без проблем переживають зимовий період без добрив, адже їхні корені повільно поглинають поживні речовини, тому краще дати їм відпочити.

Бульбові та цибулинні рослини, такі як амариліс і каладіум, взагалі входять у стан спокою, скидають листя і не потребують підживлення до весни. Так само кактуси та сукуленти не потребують харчування взимку, оскільки це їхній природний період спокою.

Хто потребує мінімального підживлення

Але є й такі рослини, які не зовсім "засинають" в холодну пору року. Їм все ж потрібен мінімум поживних речовин, щоб підтримувати здоровий вигляд.

Насамперед, це декоративно-квітучі рослини, які закладають бутони взимку, належать орхідеї та цикламен. Орхідеї, зокрема, потребують калію та фосфору для гарного цвітіння. Однак підгодовувати їх слід не частіше ніж раз на 4-6 тижнів. Кротон і драцена, навпаки, продовжують рости навіть взимку, тому їм можна раз на місяць давати слабкий розчин добрив.

Навіть взимку залишаються "активними"

Є деякі кімнатні рослини, які не вступають у зимовий спокій. Вони продовжують активно зростати і квітнути, тому їм потрібне підживлення.

Азалія — це рослина, яка часто цвіте взимку і потребує регулярного підживлення раз на 2-3 тижні. Також фаленопсис, орхідея, продовжує цвітіння навіть в холодну пору року, тому їй необхідні добрива з фосфором і калієм. Не забувайте й про цитрусові. Взимку їм потрібен азот для росту листя, але підгодовувати їх варто слабким розчином добрив не частіше ніж раз на місяць.

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