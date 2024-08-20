Чи потрібно носити чорний одяг як знак жалоби за померлими: відповідь священника

Серед українців заведено носити чорний одяг і хустину як знак жалоби за покійними. Хтось носить таке вбрання дев'ять або сорок днів, а хтось – пів року і рік.

Чи потрібно носити чорне на знак жалоби, розповів священник Олексій Філюк.

За його словами, носити чи не носити чорний одяг – це особиста справа кожного. Таких приписів немає, а тому це не є обов'язковим:

"Слово Боже каже: "Не сумуйте за померлими. Прийде час – і ви з померлими зустрінетеся". Тому носити чи не носити чорне – питання вашої індивідуальності. Хочете – носіть траур 9 днів, 40 днів, рік. А хочете, то навіть наступного дня ходіть без хустини і траурних атрибутів. Господь не хоче, щоб ви все життя були в траурі".

Загалом якщо помер близький родич, то сувора жалоба має бути 40 днів, далі – на розсуд кожного.

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповів, чи потрібно завішувати дзеркала в домі після смерті рідних. Серед українців це заведено, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них або "заблукати".

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