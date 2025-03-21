Чи потрібно класти гриби в холодильник: де саме їх зберігати, щоб вони не чорніли

Коли йдеться про збереження продуктів свіжими якнайдовше, варто замислитися, як ви розставляєте певні продукти. Наприклад, мало хто задумується, де покласти гриби, щоб вони не чорніли.

Про те, де правильно зберігати гриби в холодильнику, розповідає видання Express.

Гриби потребують особливої уваги, оскільки зберігання їх у неправильному місці може також зіпсувати їжу поруч. У холодильнику гриби можуть зберігатися від чотирьох до семи днів, тоді як нарізані гриби — від одного до двох днів. Вони є чудовим доповненням до різноманітних страв завдяки наданню м’ясистої текстури та земляного смаку супам, стір-фраям та пасті, але гриби потребують додаткової уваги, щоб не стали слизькими і не почорніли.

Хоча рекомендується виймати гриби з герметичного пластикового паковання перед тим, як помістити їх у холодильник, зберігаючи їх у альтернативах, що дихають, наприклад, в папері, також важливо враховувати, де саме ви їх розміщуєте в холодильнику.

Багато з нас можуть припустити, що гриби слід класти в ящик для овочів на дні холодильника, оскільки вони класифікуються як овочі, але це може спричинити швидше псування свіжих продуктів, що зберігаються поруч.

Експертка з питань споживання Грейс Форелл з'явилася в програмі This Morning, щоб пояснити, чому середня полиця є ідеальним місцем для зберігання грибів.

Слід пам'ятати, що вони виділяють газ етилен, який може пришвидшити дозрівання інших продуктів навколо, тому гриби насправді краще зберігати окремо.

Банани виділяють цей газ також, тому їх ніколи не слід зберігати в холодильнику. Дивно, але Грейс радить всім ставити молоко в холодильник, а не на дверцята. "Оскільки дверцята часто відчиняються і зачиняються, температура коливається. Замість цього його потрібно поставити на середню полицю поряд з грибами та фруктами".

Верхню частину холодильника слід залишити для продуктів, які не швидко псуються, таких як масло, сир і приправи, оскільки це найтепліша зона, а сире м'ясо та риба повинні зберігатися на нижній полиці.

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