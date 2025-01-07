Чи потрібно мити чорнослив або курагу перед вживанням: як це правильно робити

Проте сушіння майже не впливає на хвороботворні віруси та не усуває мікроби повністю. Мікроорганізми, які пережили цей процес, залишаються в спокійному стані і можуть активуватися, коли на них потрапляє волога. Це може статися, якщо сухофрукти зберігалися в погано герметизованих пакетах.

Люди, які споживають немиті сухофрукти, можуть заразитися хворобами, що передаються через їжу, такими як сальмонельоз, стафілокок, кишкова паличка, шигельоз та інші патогени. Такі випадки трапляються не так вже й рідко. Наприклад, 2021 року в Англії стався спалах гепатиту А через вживання сушених фініків, а в 2018—2019 роках у Норвегії та США були зареєстровані спалахи сальмонельозу, пов'язані з сушеними екзотичними фруктами та кокосом.

Існує ще один ризик. Люди, які вживають немиті сухофрукти, можуть отримати харчове отруєння через мікотоксини — хімічні сполуки природного походження, що виділяються деякими видами пліснявих грибків.

Ризик зараження інфекційною хворобою стосується як домашніх сухофруктів, так і тих, що продаються на ринках на вагу. На поверхні сухофруктів, які продаються в упаковці, зазвичай не буває бактерій. Перед сушінням і пакуванням фрукти обробляються сучасними методами знезараження, такими як мікрохвильове нагрівання, радіочастотна обробка, інфрачервоне та ультрафіолетове опромінення.

Промислове оброблення сухофруктів не лише знищує вірусні частинки та зменшує кількість бактерій і грибків до безпечного рівня, але й нейтралізує мікотоксини. Тому ризик захворіти від сухофруктів в упаковці є дуже низьким. Хоча сухофрукти в упаковках є безпечними з точки зору мікробіології, вони несуть інший ризик. Особливо родзинки та чорнослив містять діоксид сірки, який використовується як консервант для захисту від потемніння та псування.

Діоксид сірки має низьку токсичність, розкладається в організмі і виводиться з сечею. У кількостях, які можна отримати від сухофруктів, він не завдає шкоди здоровим людям. Проте, якщо у людини є астма або алергія на сульфіти, немиті промислові сухофрукти можуть викликати астматичний напад або алергічну реакцію.

Як правильно мити чорнослив чи курагу