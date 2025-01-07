Чи потрібно мити чорнослив або курагу перед вживанням: як це правильно робити

Сухофрукти, що продаються на вагу на ринках, можуть містити небезпечні мікроби та грибки. Водночас фасовані промислові сухофрукти часто обробляють діоксидом сірки, який може завдати шкоди людям з алергією або астмою. Тому чорнослив, курагу тощо потрібно правильно мити.
Миття сухофруктів безпосередньо перед вживанням допомагає суттєво знизити ризик їх шкідливого впливу. Однак домашні та промислові сухофрукти потребують різних способів очищення.
Чому немиті сухофрукти можуть бути небезпечними для здоров’я
Вчені встановили, що немиті сухофрукти можуть становити дві основні загрози: мікробіологічну та хімічну.
Як правильно мити чорнослив чи курагу
Оскільки забруднювачі у вагових та промислових сухофруктах різні, їх потрібно мити по-різному.
Як мити домашні та сухофрукти з ринку. Для того щоб позбутися більшості мікробіологічних забруднень, достатньо помістити сухофрукти в друшляк і ретельно промити їх під проточною водою.
Як мити сухофрукти з упаковки. Головним хімічним забруднювачем у промислових сухофруктах є діоксид сірки. Оскільки він водорозчинний, занурення продуктів у теплу воду може допомогти видалити більшу частину цієї речовини.
Щоб усунути пил з поверхні сухофруктів, спочатку промийте їх під проточною водою, а потім покладіть в миску і залийте теплою водою (40-50 °C) на 20-30 хвилин. Після того як сухофрукти розм'якшаться і набрякнуть, промийте їх ще раз. Це зробить їх безпечними для всіх, включаючи людей з алергією або астмою.
Не забувайте, що мити сухофрукти потрібно безпосередньо перед вживанням, оскільки волога сприяє їх швидкому псуванню та розвитку плісняви.
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