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Чи потрібно мити чорнослив або курагу перед вживанням: як це правильно робити

Чи потрібно мити чорнослив або курагу перед вживанням: як це правильно робити

Як правильно мити чорнослив і курагу / Фото: pixabay.com

Сухофрукти, що продаються на вагу на ринках, можуть містити небезпечні мікроби та грибки. Водночас фасовані промислові сухофрукти часто обробляють діоксидом сірки, який може завдати шкоди людям з алергією або астмою. Тому чорнослив, курагу тощо потрібно правильно мити.

Миття сухофруктів безпосередньо перед вживанням допомагає суттєво знизити ризик їх шкідливого впливу. Однак домашні та промислові сухофрукти потребують різних способів очищення.

Чому немиті сухофрукти можуть бути небезпечними для здоров’я

Вчені встановили, що немиті сухофрукти можуть становити дві основні загрози: мікробіологічну та хімічну.

Завдяки низькому вмісту вологи у сухофруктах, бактерії, дріжджі та пліснява, які в невеликій кількості є на свіжих фруктах, не мають сприятливих умов для розвитку й розмноження. Це робить процес висушування ефективним способом уповільнення псування продуктів і зменшення ризику інфекційних захворювань.

Проте сушіння майже не впливає на хвороботворні віруси та не усуває мікроби повністю. Мікроорганізми, які пережили цей процес, залишаються в спокійному стані і можуть активуватися, коли на них потрапляє волога. Це може статися, якщо сухофрукти зберігалися в погано герметизованих пакетах.
 
Люди, які споживають немиті сухофрукти, можуть заразитися хворобами, що передаються через їжу, такими як сальмонельоз, стафілокок, кишкова паличка, шигельоз та інші патогени. Такі випадки трапляються не так вже й рідко. Наприклад, 2021 року в Англії стався спалах гепатиту А через вживання сушених фініків, а в 2018—2019 роках у Норвегії та США були зареєстровані спалахи сальмонельозу, пов'язані з сушеними екзотичними фруктами та кокосом.
 
Існує ще один ризик. Люди, які вживають немиті сухофрукти, можуть отримати харчове отруєння через мікотоксини — хімічні сполуки природного походження, що виділяються деякими видами пліснявих грибків.
 
Ризик зараження інфекційною хворобою стосується як домашніх сухофруктів, так і тих, що продаються на ринках на вагу. На поверхні сухофруктів, які продаються в упаковці, зазвичай не буває бактерій. Перед сушінням і пакуванням фрукти обробляються сучасними методами знезараження, такими як мікрохвильове нагрівання, радіочастотна обробка, інфрачервоне та ультрафіолетове опромінення.
 
Промислове оброблення сухофруктів не лише знищує вірусні частинки та зменшує кількість бактерій і грибків до безпечного рівня, але й нейтралізує мікотоксини. Тому ризик захворіти від сухофруктів в упаковці є дуже низьким. Хоча сухофрукти в упаковках є безпечними з точки зору мікробіології, вони несуть інший ризик. Особливо родзинки та чорнослив містять діоксид сірки, який використовується як консервант для захисту від потемніння та псування.
 
Діоксид сірки має низьку токсичність, розкладається в організмі і виводиться з сечею. У кількостях, які можна отримати від сухофруктів, він не завдає шкоди здоровим людям. Проте, якщо у людини є астма або алергія на сульфіти, немиті промислові сухофрукти можуть викликати астматичний напад або алергічну реакцію.
 

Як правильно мити чорнослив чи курагу

Оскільки забруднювачі у вагових та промислових сухофруктах різні, їх потрібно мити по-різному.

Як мити домашні та сухофрукти з ринку. Для того щоб позбутися більшості мікробіологічних забруднень, достатньо помістити сухофрукти в друшляк і ретельно промити їх під проточною водою.

Як мити сухофрукти з упаковки. Головним хімічним забруднювачем у промислових сухофруктах є діоксид сірки. Оскільки він водорозчинний, занурення продуктів у теплу воду може допомогти видалити більшу частину цієї речовини.

Щоб усунути пил з поверхні сухофруктів, спочатку промийте їх під проточною водою, а потім покладіть в миску і залийте теплою водою (40-50 °C) на 20-30 хвилин. Після того як сухофрукти розм'якшаться і набрякнуть, промийте їх ще раз. Це зробить їх безпечними для всіх, включаючи людей з алергією або астмою.

Не забувайте, що мити сухофрукти потрібно безпосередньо перед вживанням, оскільки волога сприяє їх швидкому псуванню та розвитку плісняви.

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