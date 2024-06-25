Чи потрібно накривати кришкою їжу під час приготування: вчені нарешті дали однозначну відповідь

Накривати кришкою чи залишати відкритим посуд під час приготування їжі — цей, здавалося б, невеликий нюанс викликає чимало суперечок. І, нарешті, вчені дали остаточну відповідь, як робити правильно.

Нещодавно ICMR (Індійська рада медичних досліджень) опублікувала рекомендації, в яких пояснила, чому важливо накривати сковорідку під час приготування їжі. Вчені наголошують, що це допомагає не лише заощадити час, але й зберігає більше поживних речовин в стравах. А якщо залишити посуд без кришки, продукти готуватимуться довше, а поживні речовини втрачатимуться.

Чому так відбувається? За даними вчених з ради, вплив повітря значно пришвидшує втрату продуктами поживних речовин, в тому числі вітамінів і мінералів. Коли посуд накритий кришкою під час приготування, їжа менше контактує з повітрям, а також готується набагато швидше, тому поживні речовини зберігаються краще.

Хоча, кажуть науковці, зелені овочі та листя й змінюють свій колір під час приготування під кришкою, що сигналізує про втрату деяких корисних речовин, більшість все ж залишаються в страві.

Завдяки правильному кулінарному обробленню засвоюванність їжі покращується, вона отримує приємніший смак, її текстура і зовнішній вигляд покращуються. А ще приготування під кришкою допомагає зробити деякі поживні речовини більш доступними для людського організму.

В ICMR також запевняють, що серед усіх методів приготування страв слід віддати перевагу варінням під тиском чи приготуванням на пару. Вони призводять до меншої втрати поживних речовин у порівнянні зі смаженням. В їжі, яка була приготовлена на пару, сказано в повідомленні, підвищується рівень поліфенолів і антиоксидантів, особливо в овочах та зелені.

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