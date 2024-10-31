Чи потрібно обрізати хризантеми на зиму: підготовка рослини до холодів

Підготовка хризантем до зими: чи потрібно їх обрізати

Хризантеми – одні з найпопулярніших осінніх квітів. Дехто переконаний, що ця рослина може рости без особливого догляду, але не так, щоб отримати гарні квітки, рослину, зокрема, потрібно підготувати до зими. Восени ці квіти потребують особливої уваги, оскільки деякі сорти можуть не пережити навіть теплу зиму.

Підготовка хризантеми до зимівлі полягає в обрізці кущів та внесенні добрив.

Щодо зимівлі хризантем серед хризантем є різні сорти рослин з різними показниками стійкості. Спеціалісти розрізняють два типи хризантем - це ті сорти, які потребують викопування та зберігання в прохолодному та сухому місці та сорти, що можуть зимувати у відкритому ґрунті без викопування.

Хризантеми, що потребують зберігання в підвалах або інших приміщеннях, викопують після того, як засохне наземна частина рослини.

Чому потрібно обрізати хризантеми на зиму

Обрізати хризантеми потрібно і в першому, і в другому випадку. По-перше, обрізані кущі легшу вкрити на зиму, якщо вони мають зимувати у відкритому ґрунті. А ті рослини, що зимують в підвалах, після обрізки легше зберігаються – немає ризику випадково пошкодити пагони.

Як обрізати пагони

Обрізати хризантеми потрібно тоді, коли настають осінні холоди. Пагони обрізають, залишаючи гілочки висотою 10 – 15 см.

Як обрізати хризантеми восени// фото:rozsada.com.ua

Після цього ті сорти, які будуть зимувати у відкритому грунті, вкрити аби захистити молоді паростки, які вже з'являються на кущах.

Підгорнути землею весь кущ, щоб не застоювалась вода

Підгорнути змелю після обрізки // фото:rozsada.com.ua

Коли на вулиці буде вже достатньо холодно, в листопаді-грудні, вкрити хризантему агроволокном або плівкою або хвойними гілками.

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