Чи потрібно після похорону на підвіконня ставити воду і скибку хліба: що каже церква

Подібна традиція існує лише в Україні, каже священник.

Серед українців побутує традиція, коли після похорону в будинку, де жив померлий, на підвіконня ставлять стакан з водою та кладуть скибку хліба.

Чи потрібно це робити, розповів священник Олексій Філюк.

З його слів, подібна традиція існує лише в Україні. Священник зауважує, що цього робити не потрібно.

"Християнин, якщо у родині є померлий, провів прощання, за душу згадав... Різні сперитичні та недобрі обряди робити не треба. Або ми учасники слова господнього, або учасники демонського. Якщо ми з Богом, то до нього молимося, а ту склянку і хліб нікуди не кладемо", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповів, чи потрібно завішувати дзеркала в оселі після смерті рідних. Серед українців це заведено, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них або "заблукати".

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