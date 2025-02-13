Чи потрібно прати нові речі після покупки: причини, про які не здогадуєтеся

Коли люди купують новий одяг, то можуть забувати прати його перед тим як одягати, адже вважають його чистим. Однак, це не так.

Основні причини, за яких необхідно прати щойно куплену річ

Видалення хімічних речовин

На підприємствах одяг можуть обробляти спеціальними засобами для запобігання псуванню тканини під час транспортування та зберігання.

Формальдегіди здатні викликати подразнення шкіри та стати причиною алергії у людей. Прання нових виробів значно знизить ризик побічних явищ.

Знищення бактерій

Під час зберігання одягу в тканині накопичується бруд та пил, і прання нових речей своєчасно захистить вас від можливих бактерій та хвороб.

Поліпшення виду речей

Новий одяг часто має бирки, ярлики та інші елементи, які в процесі носіння можуть залишати сліди на новому одязі. Прання речей прибере такі сліди своєчасно та освіжить тканину.

Раніше ми писали, як часто треба прати джинси. Більше про це читайте у новині.

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