Чи потрібно солити салат "Олів'є": навіть досвідчені кулінари не завжди знають відповідь

Так одразу на запитання, чи потрібно солити "Олів'є", зможуть відповісти далеко не всі. Але від цього залежить смак легендарного салату.

Чи взагалі потрібно солити "Олів'є"

Як відомо, в салат "Олів'є" можна додавати як свіжі, так і солоні огірки. Якщо ви не можете уявити собі цю страву саме без солоних огірків, тоді, кажуть кулінари, додатково солити вже не потрібно.

Якщо ж ви готуєте дієтичний варіант салату чи просто любите подавати цю страву зі свіжими овочами, тоді все ж посолити доведеться.

Знову ж таки, сіль зовсім не потрібна, якщо, наприклад, замість вареної ковбаси ви додаєте до салату солону рибу. Всі вегетаріанські версії цього легендарного салату, знову ж таки, потребують солі, адже не містять солоних інгредієнтів.

Коли солити і як правильно

Найкраще, якщо ви посолите овочі під час варіння. Тобто, сіль потрібно додавати не у вже готові картоплю й моркву, а у воду, в якій вони варяться.

Більше того, кулінари стверджують, що солити краще наприкінці варіння, а не на його початку.

Звичайно, якщо ви забули це зробити, то сіль можна додати й у вже готовий салат. Але в такому разі краще брати сіль дрібного помолу, тоді її кристали швидше розчиняться.

Слід пам'ятати й такий важливий нюанс, що сіль змушує деякі продукти пускати сік, а тому, якщо пересолити, салат вийде занадто рідким.

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