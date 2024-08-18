Чи потрібно завішувати дзеркала у домі після смерті рідних: відповідь священника

В Україні прийнято завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер. Мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них чи "заблукати".

Як до цього ставиться церква і чи потрібно це робити, відповів священник Олексій Філюк.

"Це знову ж таки люди попридумували, бо десь там комусь якась жіночка жіночці сказала... А ті ще й зналися з магією...Мовляв, заблудиться небіжчиця в дзеркалі і дороги не знайде... Це все видумки", - наголосив священник.

З його слів, люди затуляють масово дзеркала - "хоч самі не знають для чого і навіщо", але "так придумали".

"Не потрібно завішувати дзеркала. Це народні видумки. В Америці теж люди помирають, але там дзеркала не завішують. Це не потрібно робити", - каже Олексій Філюк.

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк, чи можна забирати із собою речі зі цвинтаря. Серед українців існує думка, що нібито на кладовищі нічого не можна підіймати та забирати із собою. Мовляв, можна накликати біду.

Читайте також: