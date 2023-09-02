Чи потрібно знімати пінку з м'яса під час варіння: чим вона небезпечна для страви

Якщо ви хоча б раз готували бульйон з м'ясом, ви помічали, що на поверхні води з'являється пінка. Одні її знімають, інші залишають як є. Тож давайте розбиратися, чи потрібно прибирати пінку з м'яса під час варіння?

Якщо ви не будете знімати пінку, що утворюється в процесі приготування бульйону чи варіння м'яса, в результаті вона буде осідати на дно великими пластівцями. Відбувається так тому, що під впливом високої температури відбувається денатурація — змінюється структура білка. Чи шкідливо це і як цього уникнути?

Що буде, якщо не зняти пінку з м'яса

Для організму пінка, яка з'являється під час приготування м'яса, не становить жодної загрози. Але вже готовій страві вона може нашкодити. Ось чотири причини, чому краще прибирати пінку з м'яса під час варіння:

Швидке скисання — пінка є білком, який згорнувся, а він значно скорочує терміни зберігання їжі, тому бульйон, з поверхні якого не знімали пінку, може скиснути вже на третій день. Неприємний запах — якщо пінка з'явилася в процесі приготування жирного м'яса (свинина, яловичина), вона відрізняється досить специфічним ароматом. І подобається він далеко не всім людям. Поява гіркого смаку — хоча він і малопомітний, проте може значно погіршити страву. Не надто апетитна страва на вигляд — будь-який кулінар мріє досягти прозорого бульйону, а ось пінка зовнішній вигляд завжди погіршує.

Що потрібно робити з м'ясом, щоб не було пінки під час варіння

Що потрібно робити з м'ясом, щоб не було пінки / Фото: Pexels

Уникнути цю проблему можна за допомогою аж трьох способів:

Покладіть у каструлю з м'ясом цілу цибулину — вона зупиняє процес згортання білка, тому пінки просто не з'явиться. Не кидайте м'ясо в холодну воду — якщо відправити його відразу в окріп, білок не потрапить у воду. Якщо ви готовите яловичину або свинину, замочіть їх у солоній воді — перед приготуванням влийте в глибоку ємність 1 л води, додайте 1 столову ложку солі, помістіть в рідину м'ясо на 45 хвилин, а потім безпосередньо перед варінням сполосніть.

Зазвичай після проведення цих маніпуляцій пінка не з'являється або утворюється в дуже малій кількості. Якщо ж вона все ж піднялася, її можна легко зняти за допомогою шуміки чи ложки.

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