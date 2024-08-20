Чи потрібно знімати шкірку з печериць: виявляється, суперечливе запитання має чітку відповідь

Печериці — популярні серед українців гриби, які продаються буквально в кожному магазині. Щоразу, коли ми збираємося щось з них приготувати, з'являється запитання: чи потрібно знімати шкірку з печериць?

Кулінари однозначні в своїх відповідях і стверджують, що печериці не потрібно чистити перед приготуванням. Зазвичай люди роблять це через побоювання забруднень. Однак, насправді, боятися нема чого, якщо ви вже очистили печериці водою. Потрібно лише зрізати ножем коричневі місця і оновити зріз на ніжці.

Також не варто чіпати так звані "спіднички" та темні пластинки під капелюшком. Саме завдяки їм страви отримують такий характерний грибний смак.

Очищення шкірки має сенс лише в тому разі, якщо гриби вже досягли у висоту 5 см. Зі збільшенням розміру печериці шкірка стає товщою, а тому гриби можуть виявитися надто жорсткими після приготування. На цей нюанс потрібно звернути особливу увагу, якщо ви збираєтесь готувати фаршировані печериці. Адже для такої страви використовують саме великі капелюшки.

Чистити чи не чистити печериці — власна справа кожного. Однак, мити гриби перед приготуванням обов'язково. І тут також є свої нюанси, про які потрібно знати.

Насамперед, запам'ятайте. що печериці швидко вбирають вологу, а тому їх промивають під струменем проточної води, а потім одразу викладають на паперовий рушник для просушування. Якщо гриби досить чисті на вигляд, можна просто акуратно протерти їх змоченою у воді чистою ганчіркою. Тоді печериці не наситяться зайвою вологою, не втратять форми під час смаження і вийдуть хрумкими.

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