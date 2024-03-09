Чи розкриє Бенксі своє справжнє ім'я: на художника подали позов до суду

Два колекціонери подали до суду на таємничого художника Бенксі через його відмову видати сертифікат на картину.

Два колекціонери подали до суду на компанію Pest Control (дослівний переклад "контроль за шкідниками"), яка належить графіті-художнику Бенксі. Нікі Кац та Рей Хоуз звинувачують компанію, що вона не виконує своїх зобов'язань і три роки відмовляється сертифікувати куплену ними картину "Королева-мавпа".

Про це пише The Guardian.

На сайті компанії Pest Control говориться, що вона видає сертифікати автентичності для творів авторства Бенксі, які вона прирівнює до технічного паспорта у світі мистецтва.

"Це означає, що ви можете купити, продати або застрахувати витвір мистецтва, знаючи, що він легальний", — йдеться в оголошенні на сайті.

Бенкс відомий своїми графіті та трафаретними зображеннями, що висміюють представників влади. Його роботи продаються за фантастичні багатомільйонні суми, а принти з автографами на аукціонах коштують десятки та навіть сотні доларів.

Висока ціна творів Бенкс частково пов'язана з ореолом таємничості, що оточує особистість художника. ЗМІ неодноразово намагалися викрити людину, яка ховається під цим псевдонімом, але жодного з "підозрюваних" так і не вдалося міцно пов'язати зі скандальним та загадковим художником.

Кац і Хоуз стверджують, що надіслали картину "Королева-мавпа" до Pest Control, пояснивши, що купили за 30 тисяч фунтів стерлінгів у 2020 році без супровідних документів.

"Ми досі в невизначеності, а це великі гроші. Вони стверджують, що є офіційними валідаторами робіт цього художника. Але це триває вже три роки. Вони просто не відповідають. Не кажуть зображення справжнє чи ні. Усі три роки нас водять за носа", — обурюється Нікі Кац."

За його словами, він уже не бачить іншого виходу, окрім судового розгляду.

Кац також каже, що Бенксі його розчарував. Тому що всі його маніпуляції спрямовані лише на те, щоби штучно підняти ціну робіт.

Джон Брандлер, провідний фахівець із продажу робіт графіті-художників, також вважає, що поведінка Pest Control – це ринкова маніпуляція, а сертифікати справжності видаються лише "потрібним" людям.

"Це не аутентифікація. Якщо хтось знаходить у себе на горищі Тіціана, ніхто не запитує: "Хто ти такий і звідки він у тебе?". Це або Тіціан, або ні. У випадку з Бенкс все інакше: "Хто ти такий і чому я маю тобі це підтверджувати?", — каже Брандлер.

У Pest Control прокоментували ситуацію з колекціонерами дуже стримано.

"Наш процес автентифікації надійний і ретельний, а іноді й тривалий. Ми видали багато тисяч сертифікатів справжності", — відповіли в компанії.

Нагадаємо, Бенксі розсекретив своє ім'я у втраченому інтерв'ю 20-річної давності. Запис розмови відбувся 2003 року.

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