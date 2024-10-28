Чи справді працює популярний в Мережі лайфгак з заливання горілки в пральну машину: експерт відповів

В Мережі можна знайти чимало дивних лайфгаків. Дехто, наприклад, радить заливати горілку в пральну машину. Кажуть, що завдяки цьому алкогольному напою можна позбутися неприємного запаху білизни. Сморід після прання на речах зазвичай означає, що в пральній машині утворилося багато бактерій. І саме з цією проблемою рекомендують боротися за допомогою горілки. Але чи це справді працює?

Навіщо горілку заливають в пральну машину

Як кажуть в Мережі, горілку до пральної машини додають на етапі полоскання. Алкогольний напій відрізняється дезінфікуючою дією, а тому запобігає появі неприємного запаху.

Для цього радять додавати приблизно 1/3 склянки горілки до відділення для дозування з мийним засобом, як тільки пральна машина наповниться водою. Потім потрібно перервати цикл прання, залишити все так на одну годину і знову поновити.

Чи справді цей лайфгак працює

Експерт Бернд Глассл із Промислової асоціації засобів особистої гігієни та миючих засобів (IKW) чесно відповідає, що ні. Як пояснив фахівець, щоб горілка мала дезіфнікуючі властивості, концентрація спирту повинна досягати 70-90%. А згідно з інструкцією ми повинні використати лише третину склянки напою, який ще й буде розбавлений 5 л води.

Відповідно концентрація спирту буде вкрай мала — лише 1%. Тому цей метод точно не допоможе позбутися неприємного запаху.

Як позбутися неприємного запаху білизни після прання

Насамперед, спробуйте прати раз на місяць за допомогою універсального прального порошка, виставляючи температуру до 60 градусів. В таких засобах містяться відбілювачі, що допомагають не лише прибрати плями, але й боротися зі смородом.

Також слід регулярно очищати лоток пральної машини, виймаючи його після прання. Вода буде стікати, а не залишатися всередині, тому бактерії не розмножуватимуться.

Читайте також: