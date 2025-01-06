Чи справді яйця для тіста повинні бути кімнатної температури: досвідчені кондитерки дали відповідь

Часто у рецептах випічки можна зустріти обов'язковий пункт про те, що яйця повинні бути кімнатної температури. Але чи дійсно це так?

Чому в випічці використовують яйця кімнатної температури

Багато рецептів випічки використовують так званий метод кремування. У його основі лежить збивання твердого жиру, зазвичай вершкового масла, з цукром, щоб наситити суміш повітрям. Якщо до цієї суміші додати холодні яйця, це може змінити текстуру та легкість готового виробу, особливо у випадках, коли тісто готується за цим методом.

"Холодні яйця змушують масло тверднути", — пояснює Олівія Маккой, професійна кондитерка і шеф-кухарка Daily Chew в Атланті. А тверде масло не здатне утримувати дрібні бульбашки повітря, які ви намагаєтеся вмішати в тісто. Інгредієнти з різною температурою можуть погано поєднуватися, що часто призводить до щільної текстури випічки. "Додавання холодних яєць до жирної суміші, наприклад, до вершкового масла, викликає коагуляцію та злипання жирів, через що суміш може виглядати згорнутою", — пояснює Норма Салазар, шеф-інструкторка із кондитерського мистецтва та випічки в Інституті кулінарної освіти.

Коли важливо використовувати яйця кімнатної температури

Яйця кімнатної температури мають велике значення для багатьох рецептів тортів. Зокрема, для легкого та пухкого тіста, як у бісквітах, вони є незамінними, зазначає Ядіра Стамп, шеф-кухарка і власниця Esencias Panamenas. "Використання яєць кімнатної температури надзвичайно важливе, адже вони краще збиваються, особливо вручну, що сприяє кращому підняттю випічки, робить її повітрянішою та менш щільною", — пояснює вона.

Якщо ви вирішили використовувати холодні яйця і вас не бентежить більш щільна текстура пирога, будьте готові до збільшення часу випікання. "Чим холодніше тісто, тим довше воно готується", — зазначає Стамп. Також, наприклад, меренги виходять більш стабільними, якщо яєчні білки мають кімнатну температуру.

Коли можна використовувати холодні яйця

Коли можна використовувати холодні яйця / Фото: pixabay.com

Щільна, а не повітряна випічка. За словами Маккой, у рецептах, де яйця не відіграють ключової ролі у створенні повітряної текстури (наприклад, печиві), можна використовувати як холодні, так і яйця кімнатної температури.

Рецепти, де яйця спочатку готують на плиті. Температура яєць не має значення, якщо їх нагрівають і збивають разом з іншими інгредієнтами. "Рецепти, які включають попереднє нагрівання яєць перед приготуванням у духовці, наприклад, крем-англез, флан, основа для морозива, крем-брюле або сабайон, не потребують яєць певної температури", — пояснює Салазар.

Як зрозуміти, що яйця кімнатної температури