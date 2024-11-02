Чи стане Трамп наступним президентом США: науковиця відтворила давнє ворожіння на печінці вівці (відео)

Аналогічні методи доктор Селена Вісном використовувала для прогнозів на 2016 і 2020 роки, і, за її словами, ворожіння правильно передбачило результати виборів у США.

Дослідниця стародавніх месопотамських традицій доктор Селена Вісном проаналізувала овечу печінку за методами вавилонських ворожбитів і передбачила, що Дональд Трамп програє на виборах у США 2024 року.

Вісном слідувала стародавнім клинописним текстам, знайденим в Іраку, які детально пояснюють значення кожного знака на печінці тварин.

Такі практики жерці застосовували близько 4 тисячі років тому.

Месопотамські ворожіння на нутрощах тварин, за словами Вісном, дають відповідь на будь-яке запитання, яке потребує відповіді "так" або "ні". Як пояснює вчена, на тканинах печінки можна розгледіти так звані негативні та позитивні знаки. Переважання перших означає відповідь "ні", других, відповідно, — так.

У цьому випадку доктор Вісном виявила безліч негативних знаків, що, за її словами, свідчить про те, що Трамп не зможе перемогти у 2024 році. Примітно, що аналогічні методи вчена використовувала і для прогнозів на 2016 і 2020 роки, і, за її словами, ворожіння правильно передбачило результати американських виборів.

Вавилонські традиції застосовувалися на всіх рівнях суспільства. Віщуни ставили запитання про майбутні події, фінансові інтервенції та навіть наслідки війни, сподіваючись, що боги відповідають на знаки через внутрішні органи тварин. Вони ретельно зафіксували результати, які сьогодні допомагають ученим відтворити ворожіння.

Селена Вісном зазначає, що подібні ворожіння часом бувають настільки ж надійними, як і сучасні методи прогнозування. Сучасні опитування або навіть алгоритми прогнозування, на її думку, не завжди кращі за стародавні методи, оскільки навіть вони не здатні передбачити деякі події.

Наголосимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Вибори президента США

Кандидати від республіканців Дональд Трамп і демократів Камала Гарріс є головними суперниками на президентських виборах у США, що відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

До слова, посадовці Офісу президента України Володимира Зеленського "оптимістично налаштовані" щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Вони вважають, що Зеленський зможе схилити його на свій бік.

США обирають між Трампом і Гарріс: як новий президент може змінити долю України

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