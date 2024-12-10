Чи треба взимку підживлювати ґрунт: неочікувана відповідь експертів

Напевно, багатьох господарів хвилює це питання, і професійні агрономи дали на нього свою відповідь.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу РБК-Україна, чи треба вносити добрива на земельну ділянку взимку.

Чи треба взимку підживлювати ґрунт: відповідь експертів

Насправді холодна пора року – це саме той час, коли землю треба готувати до нового сезону. Якщо удобрити її не лише восени, а й узимку, це допоможе покращити її структуру.

Особливо якщо восени не було підживлення ґрунту, то зимове підживлення – це просто необхідність. Адже до нового сезону земля ще встигне засвоїти всі корисні речовини.

Які добрива найкращі для зимового підживлення

Найкращими для цієї пори року будуть органічні добрива – компост і перегній. Таке підживлення не лише збагатить ґрунт, а й зробить його пухкішим, повітря й вода зможуть проникати до найглибших шарів.

Якщо немає органіки, можна використовувати мінеральні добрива. Однак варто вибирати ті, які поступово вивільнятимуть поживні речовини. Якщо зима не морозна, ці добрива можна додавати просто у сніг, тоді після відлиги вони потраплятимуть у ґрунт із талою водою.

Які переваги зимового підживлення ґрунту

Найголовніша перевага зимового удобрення землі – це покращення її структури. Органічні добрива не лише насичують ґрунт поживними речовинами, а й допомагають утримувати вологу, що дуже важливо за морозної вітряної зими без снігу. До того ж перегній і компост стимулюють розвиток мікроорганізмів, які позитивно впливають на урожайність землі.

Читайте також:

Як повернути скляним кришкам прозорість і сяяння: допоможе розчин із підручних засобів

Навіщо класти лимон у шкарпетку: користь цього лайфгака неоціненна

Ці три помилки вбивають чавунну сковорідку: ніколи так не робіть