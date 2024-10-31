Чи треба зливати воду після варіння м’яса: багато хто робить цю помилку

Багато хто звик зливати бульйон після варіння м'яса, вважаючи його шкідливим. Розбираємося, чи правильно це та що радять експерти.

Правильно приготований бульйон є не лише корисним, але й стає основою для багатьох смачних страв, які збагачують наш щоденний раціон.

Чи треба зливати воду після варіння м’яса - читайте на ТСН.ua.

Чому не варто виливати бульйон

Кулінарні експерти та дієтологи одностайні: зливати воду після варіння м'яса - величезна помилка. Саме в бульйоні містяться найцінніші поживні речовини, які виділяються з м'яса під час варіння. Це амінокислоти, вітаміни групи B, мінерали, такі як залізо, цинк та магній, а також колаген і желатин.

Питання "чи шкідливий бульйон після варіння м'яса" турбує багатьох. Поширені міфи про накопичення в ньому токсинів та "шлаків" не мають наукового підґрунтя. Єдине, що справді варто зробити - зняти першу піну при закипанні, в якій містяться денатуровані білки та домішки.

Чим корисний м'ясний бульйон

Дослідження підтверджують, що правильно приготований м'ясний бульйон зміцнює імунітет, покращує травлення та сприяє відновленню суглобів. Він також має протизапальну дію та традиційно використовується при застуді.

Як правильно варити бульйон з м'яса

Для отримання корисного бульйону важливо дотримуватися кількох правил. М'ясо слід промити холодною водою, залити холодною водою та довести до кипіння. Після цього необхідно зняти піну та зменшити вогонь до мінімуму. Час приготування залежить від виду м'яса: для курятини достатньо 1-1,5 години, для яловичини потрібно 2-3 години.

Поширені помилки

Експерти застерігають від варіння на сильному вогні та додавання спецій на початку приготування. Також помилкою є використання гарячої води для заливання м'яса та пропуск етапу знімання піни.

Кому не можна вживати м'ясний бульйон

Попри користь, деяким людям варто обмежити споживання м'ясного бульйону. Це стосується тих, хто має подагру, проблеми з нирками, високий тиск або захворювання печінки.

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