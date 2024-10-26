Чи варто додавати лід в горщик з орхідеями: досвідчені квітникарі поділилися цікавим лайфгаком

Досвідчені квітникарі радять класти в горщик з орхідеєю шматок льоду. Що це дає?

Насамперед, кажуть експерти, в такий спосіб відбувається поливання рослини. Лід повільно тане і поступово зволожує субстрат в горщику. Як результат, немає перезволоження, а це означає, що коріння не буде гнити.

Додатково фахівці рекомендують заморожувати не лише звичайну воду, але й рідкі добрива. Наприклад, той самий розчин бурштинової кислоти або настій з часником. Готове підживлення завжди буде у вас під рукою і корисні речовини вноситимуться в субстрат поступово, що покращить стан самої рослини.

Звичайно, лід, як і холодна вода або холод, є своєрідним стимулятором для орхідеї, яка від них отримує стрес. При цьому, лід не настільки серйозний метод, а більш щадний. Як відомо, саме стрес стимулює рослину випустити нові квітконоси і пишно квітнути.

Справді, вже давно було помічено, що орхідеї, які потрапили в стресову ситуацію, краще зростають і мають більш здоровий вигляд. Тому лід дійсно провокуватиме формування нових бутонів.

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