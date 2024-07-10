Чи варто скошувати полуницю після плодоношення: як доглядати за кущами в липні-серпні

Досвідчені городники дали рекомендації стосовно догляду за кущами та підживлення полуниці після плодоношення, щоб збільшити урожай наступного року.

Іноді деякі господарі у липні скошують кущі полуниці, щоб рослина всі сили пустила на розвиток кореневої системи. Та чи треба так робити, чи не зашкодить скошування кущам і як це може вплинути на майбутній урожай? Розповідаємо, чи варто скошувати полуницю після плодоношення і як правильно доглядати за кущами після збору ягід.

Чи варто скошувати кущі полуниці в липні: пояснення досвідчених господарів

Недосвідчені господарі намагаються скосити кущі полуниці одразу після збору урожаю. Вони переконані, що таким чином рослина ростиме й розвиватиметься значно краще, почне випускати молоді пагони і не хворітиме.

Також побутує поширена думка, що скошування полуниці допомагає позбутися шкідників на ділянці. Але це зовсім не так, і ось чому. Рослина після скошування перебуває у стані стресу, не може відновитися досить довгий час, що негативно впливатиме на майбутній урожай. Адже після скошування наступного року може не бути ягід взагалі, бо полуниця пустить усі сили на своє відновлення.

Що треба робити з кущами полуниці після плодоношення

Після збору урожаю кущі варто обрізати, але саме ті, які цього потребують. Інші рослини не варто чіпати. Може це й займе більшу кількість часу, ніж скошування, але буде набагато кориснішим для кущів.

Обрізати кущі слід садовими ножицями або секатором. Приберіть лише те листя, якому вже кілька років. Якщо кущ заражений хворобою, його варто викопати та знищити, щоб не захворіли інші рослини. Після обрізки варто прибрати сухе листя та пагони з грядки, а ґрунт у міжрядді необхідно перекопати. Таким чином до кореневої системи потраплятиме більше кисню, вологи та поживних речовин.

Чим підживити кущі полуниці у липні та серпні після плодоношення

У період після збору ягід під кущі полуниці не можна вносити азотні добрива. Якщо підживити полуницю таким добривом, рослина погано зимуватиме і кущі можуть вимерзнути. Для літнього підживлення найкращими будуть фосфорно-калійні добрива.

На 10 літрів води візьміть 20 грамів суперфосфату та 15 грамів сульфату калію. Полив між кущами полуниці таким розчином варто здійснювати вранці чи пізно ввечері. Також можна закласти суміш сульфату та суперфосфату в ґрунт у сухому вигляді. Розсипте добрива по поверхні землі та рясно полийте водою.

Також кущі полуниці у літній період можна підживлювати органікою. Для цього треба розвести коров’як з водою у пропорції 1:10 і додати 10 грамів попелу. Кущі поливають під корінь з розрахунку один літр на кущ. За бажанням у розчин коров’яку можна додати 30 грамів суперфосфату, щоб посилити ефект підживлення.

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