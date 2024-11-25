Чи викидати подушки з жовтими плямами: що з ними робити, розповіла експертка

З часом будь-які подушки стають брудними, на них залишаються плями, особливо помітні жовті плями, які утворюються внаслідок потовиділення. Що робити з такими подушками, як привести їх до ладу, розповіла експертка з прибирання Керрі Хіггікс.

"Я не буду вдаватися в подробиці, але само собою зрозуміло, що подушки - це розсадники сміття, зібраного за шість-вісім годин, які ви проводите на них щоночі", - зазначила Керрі. Експерт поділилася простим лайфгаком, який допоможе зробити так, щоб подушки знову виглядали як нові, були без бактерій і навіть цвілі.

За словами Хіггікс для цього не потрібно ні багато грошей, ні багато часу. Для чищення подушок Керрі рекомендує використовувати простий білий оцет. Оцет не лише виводить плями, він діє як антибактеріальний засіб, як антисептик, очищаючи наволочки від бактерій та будь-яких неприємних запахів. "Якими б брудними і слинявими не були мої подушки, мені не довелося прати їх вдруге, оцет спрацював як за помахом чарівної палички!".

Як відіпрати брудні плями на подушках за допомогою оцту

Перед тим, як кидати подушки в машину, завжди перевіряйте етикетку з інформацією щодо догляду — деякі види подушок, як-от подушки з ефектом пам’яті, не можна віджимати в пральній машині. А коли справа доходить до завантаження, експертка радить не запихати багато подушок до барабана — дві, не більше.

Налийте 250 мл білого оцту в секцію пом’якшувача машини, потім додайте звичайний миючий засіб. Після цього відіжміть щойно випрані подушки, щоб позбутися від зайвої вологи. Подушки після прання вони будуть «чистими, білими та без плям», якщо плями все ж залишаються каже Керр, виперіть їх ще раз.

Якщо є така можливість, помістіть подушки у сушильну машину, додавши вовняні кульки для сушіння, щоб повернути їм вигляд, який вони мали до використання.

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