Чи впевнені ви у коханні: протестуйте себе і дізнайтеся, що впливає на ваші стосунки

Ви коли-небудь замислювалися, чому в одних пар стосунки вдалі і навіть ідеальні, а в інших закінчуються невтішно? Відповідь може критися у нашому стилі прихильності.

Розуміння того, як ми ставимося до інших, має вирішальне значення для побудови здорових і міцних стосунків. Тож дослідимо, як ваш стиль прихильності може вплинути на ваші стосунки. також ми запропонуємо корисні поради щодо покращення вашого особистого життя.

Що таке стиль прихильності: 4 види прив'язаності

Стиль прихильності розвивається в дитинстві на тлі нашого досвіду про батьківську турботу, увагу, любов. Відомо про 4 види прив'язаності: безпечний, тривожний, уникаючий тип привʼязаності, а також неорганізований (амбівалентний вид).

Ці стилі зберігаються в дорослому віці та впливають на нашу поведінку в особистих стосунках.

Надійна прихильність – безпечний вид прив'язаності

Ті, для кого природний стиль прихильності – безпечний, як правило, довіряють іншим і почуваються комфортно в емоційній близькості. Це призводить до більш задовільних і стабільних стосунків.

Якщо це про вас, то, ймовірно, ви – той партнер, який спілкується відкрито та добре вирішуєте конфлікти.

Тривожна прихильність

Люди з тривожним видом прив'язаності можуть відчувати невпевненість і страх бути покинутими. Вони часто шукають заспокоєння, що може призвести до напруженості та конфліктів у стосунках.

Щоб покращити свої стосунки в парі, важливо попрацювати над своєю самооцінкою та навчитися чітко повідомляти про свої потреби.

Уникаючий тип привʼязаності

Такі люди уникають емоційної близькості. Вони вважають за краще підтримувати певну емоційну дистанцію, що може ускладнити побудову глибоких зв’язків.

Навчання поступово відкриватися іншим і дивитися в очі своїм страхам може допомогти зменшити цю дистанцію.

Неорганізована прихильність

Неорганізована прихильність характеризується хаотичною поведінкою у стосунках. Такі люди можуть коливатися між бажанням інтимної близькості та униканням її, створюючи багато плутанини.

Корисно працювати з терапевтом, щоб дослідити походження цих моделей і розробити для них більш здорові стратегії.

Навіть якщо ваш стиль прихильності сягає корінням у дитинство, ви не приречені вічно повторювати одні й ті самі моделі. Обізнаність, терапія та відданість можуть допомогти вам розвиватися до більш впевненого стилю. Розвиваючи обізнаність і спілкуючись, ви можете покращити якість ваших стосунків.

Нагадаємо і про 12 фінансових запитань, які партнерам варто обговорити ще до шлюбу.

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