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Чи є слово "однофамілець" суржиком, а якщо так, чим його замінити: Авраменко дав відповідь

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Чи є слово "однофамілець" суржиком, а якщо так, чим його замінити: Авраменко дав відповідь

Олександр Авраменко

Як правильно сказати "однофамілець" українською

Відомий  мовознавець Олександр Авраменко розповів чи можна вживати слово "однофамілець".

Як зазначив  вчитель слово "однофамілець" не суржикове, його можна знайти в українських словниках.

Як і багато інших слів, це слово утворене із двох частин -  "одно" та "фамілець", так само як, наприклад утворені такі слова як "однокласник", "однодумець".  

Друга частина слова "фамілець"  родом з латини та означає сім'ю, родину. 

Як зазначає мовознавець, "також у нашій мові є прикметник "фамільний" – те саме, що і родовий. Наприклад: фамільний альбом, фамільне срібло, тобто те, що передається у спадок.

Але, як радить Авраменко, не потрібно захоплюватися іншомовними словами, якщо у мові є суто українські відповідники. "Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний".

В українській мові є чудовий відповідник слова "однофамілець". Замість цього слова можна вживати синонім "тезкО". Так саме "тезкО", а не "тЕзка". Не всі знають, що "тезкО – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем, тобто "однофамілець".

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Дата публікації
Перегляди
618
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