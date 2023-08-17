Чи є слово "однофамілець" суржиком, а якщо так, чим його замінити: Авраменко дав відповідь

Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів чи можна вживати слово "однофамілець".

Як зазначив вчитель слово "однофамілець" не суржикове, його можна знайти в українських словниках.

Як і багато інших слів, це слово утворене із двох частин - "одно" та "фамілець", так само як, наприклад утворені такі слова як "однокласник", "однодумець".

Друга частина слова "фамілець" родом з латини та означає сім'ю, родину.

Як зазначає мовознавець, "також у нашій мові є прикметник "фамільний" – те саме, що і родовий. Наприклад: фамільний альбом, фамільне срібло, тобто те, що передається у спадок.

Але, як радить Авраменко, не потрібно захоплюватися іншомовними словами, якщо у мові є суто українські відповідники. "Погодьтеся, "родинний альбом" звучить не гірше, ніж "фамільний".

В українській мові є чудовий відповідник слова "однофамілець". Замість цього слова можна вживати синонім "тезкО". Так саме "тезкО", а не "тЕзка". Не всі знають, що "тезкО – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем, тобто "однофамілець".

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