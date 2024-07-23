Чи є в українській мові слово "обстановка": скільки насправді існує варіантів цієї лексеми

В український мові є багато слів, які співзвучні з іншомовними, тому їх не варто боятися вживати.
Одним із таких слів є "обстановка". Розповідаємо, що означає ця лексема, які має синоніми, посилаючись на матеріал "Освіта 24".
Як правильно сказати українською мовою "обстановка"
Насправді, це слово існує в український мові та має декілька значень. Перше з яких – це умеблювання та інтер'єр. Також обстановкою називають суспільно-політичні умови, які склалися з якихось причин. І є значення, яким описуються умови життя окремої людини. До речі, в останньому значенні слово "обстановка" полюбляв вживати Франко у своїх роботах з теорії літератури.
Ось декілька синонімів на слово "обстановка":
- оформлення;
- умови;
- умеблювання;
- устаткування;
- становище.
Як швидко перейти на українську мову та розширити свій словниковий запас
Наразі існує безліч методів для покращення своєї української. Можна скористатися кількома найпростішими з них.
- Читати твори українських класиків та сучасних письменників.
- Послуговуватися новими словами у своєму повсякденному спілкуванні.
- Підписатися на мовознавців у соцмережах, долучитися до груп про рідну мову.
- Заглядати у тлумачний словник та словники сучасної української літературної мови, їх наразі багато в онлайн-доступі.
- Якщо знання українського мови треба більш глибокі, наприклад, для роботи, можна знайти безкоштовні державні курси на сайтах вашого міста.
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