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Чи є в українській мові слово "обстановка": скільки насправді існує варіантів цієї лексеми

Чи є в українській мові слово "обстановка": скільки насправді існує варіантів цієї лексеми

Як правильно сказати українською "обстановка" / Фото: Freepik

В український мові є багато слів, які співзвучні з іншомовними, тому їх не варто боятися вживати.

Одним із таких слів є "обстановка". Розповідаємо, що означає ця лексема, які має синоніми, посилаючись на матеріал "Освіта 24".

Як правильно сказати українською мовою "обстановка"

Насправді, це слово існує в український мові та має декілька значень. Перше з яких – це умеблювання та інтер'єр. Також обстановкою називають суспільно-політичні умови, які склалися з якихось причин. І є значення, яким описуються умови життя окремої людини. До речі, в останньому значенні слово "обстановка" полюбляв вживати Франко у своїх роботах з теорії літератури.

Ось декілька синонімів на слово "обстановка":

  • оформлення;
  • умови;
  • умеблювання;
  • устаткування;
  • становище.

Як швидко перейти на українську мову та розширити свій словниковий запас

Наразі існує безліч методів для покращення своєї української. Можна скористатися кількома найпростішими з них.

  1. Читати твори українських класиків та сучасних письменників.
  2. Послуговуватися новими словами у своєму повсякденному спілкуванні.
  3. Підписатися на мовознавців у соцмережах, долучитися до груп про рідну мову.
  4. Заглядати у тлумачний словник та словники сучасної української літературної мови, їх наразі багато в онлайн-доступі.
  5. Якщо знання українського мови треба більш глибокі, наприклад, для роботи, можна знайти безкоштовні державні курси на сайтах вашого міста.

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