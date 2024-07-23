Чи є в українській мові слово "обстановка": скільки насправді існує варіантів цієї лексеми

В український мові є багато слів, які співзвучні з іншомовними, тому їх не варто боятися вживати.

Одним із таких слів є "обстановка". Розповідаємо, що означає ця лексема, які має синоніми, посилаючись на матеріал "Освіта 24".

Як правильно сказати українською мовою "обстановка"

Насправді, це слово існує в український мові та має декілька значень. Перше з яких – це умеблювання та інтер'єр. Також обстановкою називають суспільно-політичні умови, які склалися з якихось причин. І є значення, яким описуються умови життя окремої людини. До речі, в останньому значенні слово "обстановка" полюбляв вживати Франко у своїх роботах з теорії літератури.

Ось декілька синонімів на слово "обстановка":

оформлення;

умови;

умеблювання;

устаткування;

становище.

Як швидко перейти на українську мову та розширити свій словниковий запас

Наразі існує безліч методів для покращення своєї української. Можна скористатися кількома найпростішими з них.

Читати твори українських класиків та сучасних письменників. Послуговуватися новими словами у своєму повсякденному спілкуванні. Підписатися на мовознавців у соцмережах, долучитися до груп про рідну мову. Заглядати у тлумачний словник та словники сучасної української літературної мови, їх наразі багато в онлайн-доступі. Якщо знання українського мови треба більш глибокі, наприклад, для роботи, можна знайти безкоштовні державні курси на сайтах вашого міста.

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