Чи зашкодить живій людині, якщо за неї моляться, як за упокій: відповідь священника

Від християнської молитви нічого поганого не буде, навіть у тому разі, якщо вона за упокій ще живої людини. Бог не виконає такої молитви.

Про це розповів у своєму TikТоk священник Олексій Філюк.

За його словами, такі дії недобросовісних людей не є приводом для паніки. Священник наголошує, що від такої молитви "нічого поганого не буде".

"Від християнської молитви нічого поганого не буде. У Бога взагалі-то немає мертвих. У нього всі живі: і живі є живі, і ті, що відійшли у вічність, – живі. Бо вони душами пішли до господа, якщо робили добро", – каже Олексій Філюк.

Також священник звернувся до християн і зауважив, що не варто займатися такими "чорними обрядами, якими колись старі люди займалися".

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповів, чи потрібно завішувати дзеркала в оселі після смерті рідних. Серед українців це заведено, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них або "заблукати".

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