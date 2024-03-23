Чим цікавий горобець: 10 фактів, які ви могли не знати — і чому цю пташку варто поселити на дачі

Цих дрібних спритних пташок можна побачити повсюди. Недаремно їх відносять до синатропних видів, тобто таких, що постійно мешкають поряд з людьми. Найчисленніший вид — хатній горобець. Але, виявляється, ми багато чого не знаємо про цих популярних птахів.

Українське товариство охорони птахів оголосило хатнього горобця пташинним символом 2024 року в Україні. Його дуже легко сплутати з польовим горобцем, який останні роки також часто селиться біля людських помешкань. Головна відмінність полягає у більших розмірах, сірих щоках (у польового на щоках є чорні плями), значно скромнішому забарвленні самиць.

Усього на планеті існує близько 30 різних видів горобців, але саме хатній завжди мешкає поряд з людським житлом як в селах, так і в великих містах.

Чим цікава пташка горобець

Вже понад 10 тисяч років горобці живуть поряд з людиною Під час польоту у горобців серце б'ється зі швидкістю понад 1000 ударів на хвилину — саме тому вони не можуть довго літати та відпочивають кожні 15-20 хвилин. У спокої серце горобця робить 400-600 ударів на хвилину. Якщо горобця дуже сильно налякати він може померти від інфаркту. Через особливу будову своїх очей горобці бачать світ у рожевих відтінках. Вони бояться блискучих смужок і чомусь не люблять синій колір. Причин поки що не з'ясовано. Хоча розміри горобця зовсім маленькі, в його шиї вдвічі більше хребців, ніж у жирафа. Горобці відносяться до горобцеподібних. Найбільшим "родичем" горобця є ворон, а найменшим — золотомушка. До 1860 року в США не було горобців, їх завезли з Великої Британії до Бостона, щоб пташки знищили гусінь, яка поїдала листя дерев. Нині у Бостоні навіть є пам'ятник горобцю. Про горобця згадується навіть у Біблії. В Новому Завіті Ісус Христос каже, що навіть горобець не може впасти з неба без волі Господа. Усього на Землі налічується понад 1 мільярда горобців. Температура тіла горобця — 41-42 градуси за Цельсієм, а вага дорослої пташки близько 25-35 грам.

Яка користь від горобця і чому йому варто поселитися у вас на дачі

Яка користь від горобця? / Фото: Unsplash

Багато дачників думають, що хатні горобці не приносять жодної користі. Ба більше, навіть шкодять, псуючи фрукти та овочі, викльовуючи насіння і бруньки. Однак, горобець відіграє дуже важливу роль на дачі. І ось вісім причин, чому їх не варто виганяти:

Поїдання шкідників — пташенята горобців харчуються виключно білковою їжею, а за одне літо ці пташки здатні вигодувати три виводка діточок. І за це час в їхніх дзьобах зникає багато шкідників.

— пташенята горобців харчуються виключно білковою їжею, а за одне літо ці пташки здатні вигодувати три виводка діточок. І за це час в їхніх дзьобах зникає багато шкідників. Ретельне знищення попелиці — горобці начисто винищують попелицю на трояндах, яблунях, сливах, калині, при цьому діючи дуже обережно. Справа в тому, що попелиці зазвичай живуть на м'яких пагонах, на які горобець не може сісти. Тому він зависає в польоту, активно махаючи крилами, здуває потоком повітря попелицю на землю, де її і поїдає.

— горобці начисто винищують попелицю на трояндах, яблунях, сливах, калині, при цьому діючи дуже обережно. Справа в тому, що попелиці зазвичай живуть на м'яких пагонах, на які горобець не може сісти. Тому він зависає в польоту, активно махаючи крилами, здуває потоком повітря попелицю на землю, де її і поїдає. Захист полуниці — суничні листоїди є надзвичайними ласощами для горобців. Тому їх вони збираються з особливою старанністю. Горобці будуть перевіряти кожен сантиментр землі, щоб дістати шкідників.

— суничні листоїди є надзвичайними ласощами для горобців. Тому їх вони збираються з особливою старанністю. Горобці будуть перевіряти кожен сантиментр землі, щоб дістати шкідників. Знищення комах на ґрунті — багато комах живе на землі, але сюди дістаються далеко не всі птахи. А ось горобці часто спускаються донизу та очищають від комах не лише дерева, але й рослини.

— багато комах живе на землі, але сюди дістаються далеко не всі птахи. А ось горобці часто спускаються донизу та очищають від комах не лише дерева, але й рослини. Поїдання насіння бур'янів — горобці їдять насіння бур'янів, чим знищують ці рослини на ваші ділянці.

— горобці їдять насіння бур'янів, чим знищують ці рослини на ваші ділянці. Відмінне оброблення від комах дрібних гілок — великі птахи чудово справляються з комахами на деревах, але вони не здатні очистити дрібні гілки, а горобець маленький і для нього це не проблема.

— великі птахи чудово справляються з комахами на деревах, але вони не здатні очистити дрібні гілки, а горобець маленький і для нього це не проблема. Горобці позбавляють мишей їх запасів — ці птахи підбирають зерно і насіння, а тому ті не достаються мишам, які можуть піти з ділянки, де немає чим поживитися.

— ці птахи підбирають зерно і насіння, а тому ті не достаються мишам, які можуть піти з ділянки, де немає чим поживитися. Птах "працює" не лише в селі, але й в умовах міста — в великих містах вони є практично єдиними комахоїдними птахами, а тому проблема гусені та шкідників лежить на їхніх плечах.

Звичайно, від горобців є шкода, але порівняно з перевагами вона настільки мізерна, що її не варто і розглядати. Наприклад, городці можуть клювати листочки квітів, будуючи свої гнізда. Щоб цього не сталося, поряд з клумбами можна накидати пір'я, тоді горобці звернуть увагу на них.

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