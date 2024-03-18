Чим годувати кота: поради ветеринара, який корм кращий, чи можна давати улюбленцю домашню їжу

Перед власникам будь-якого пухнастика постає вибір, яким кормом його годувати — натуралкою, сухим?

Ветеринарка Дженніфер Коутс вважає, що можна годувати будь-яким кормом, але варто зважати на плюси та мінуси кожного з них.

В яких випадках домашня їжа краща для улюбленців

Всім відомо, що домашня їжа майже завжди корисніша, ніж готова, магазинна. Для людей. А для котів?

Приготування їжі для котів в домашніх умовах має певні переваги — можна повністю контролювати інгредієнти. Ви будете впевнені, що штучні барвники, ароматизатори та консерванти тварина з натуралкою не буде споживати. Тому домашня їжа може є хорошим варіантом для котів з підвищеною чутливістю до певних продуктів, для тварин з харчовою алергією. Хворий кіт скоріше спокуситься домашньою їжею, ніж сухим кормом.

Звичайно, існують органічні корми, які не поступаються натуральним. Вони виготовлені з натуральних інгредієнтів та не містять штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Але такі корми, зазвичай є преміальними з відповідною вартістю.

Особливості натурального харчування, які потрібно враховувати

Якщо ви вирішили годувати кота не просто домашнім кормом, а вирішили давати котам сире м’ясо, чи рибу потрібно пам’ятати про пов’язані з цим небезпеки. Рівень забруднення сирого м’яса та риби насправді буває дуже високим. Більшість здорових котів може перебороти інфекції, що надходять з їжею, але хворі чи ослаблені коти - ні. Але навіть, якщо вони не захворіють, то можуть стати розносниками інфекції.

Якщо ви постійно годуєте кота натуральною їжею, варто подумати про збалансоване харчування, бо ж надлишок або нестача поживних речовин може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. А як показує практика, домашні рецепти для котів містять замало або забагато однієї чи кількох важливих поживних речовин. Важливо дотримуватися порад з харчування домашніх улюбленців від ветеринара.

Якщо кіт живе у квартирі, не має постійного доступу до рослин на вулиці, практично неможливо забезпечити йому повноцінний і збалансований раціон без використання вітамінних і мінеральних добавок. Тому завжди консультуйтеся з ветеринаром щодо необхідних доповнень до їжі.

Якщо ви робите різкі зміни в харчуванні вашого кота, це може привести до шлунково-кишкових розладів, тому перехід на новий корм чи раціон варто впроваджувати поступово. Протягом декількох тижнів поступово збільшуйте кількість нового корму зі зменшеною кількістю старого. Якщо кіт погано сприймає новий раціон, поверніться до старого, а якщо симптоми не зникнуть, зверніться до ветеринара.

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