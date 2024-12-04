Чим годувати курей взимку, щоб вони неслися, а ви заощадили кошти: два найкращі варіанти

Здоров'я курей і те, наскільки добре вони несуться, багато в чому залежать від правильно підібраного раціону. Чим кормити домашню птицю, якщо немає корму?

Для того, щоб кури отримували всі необхідні вітаміни і мікроелементи, потрібно знати, чим їх можна годувати. Ви можете навіть не використовувати спеціальний корм, адже фермери розповіли про два варіанти харчування, які допоможуть вам заощадити.

Авторка популярного YouTube-каналу "Подвір'я" каже, що найкраще годувати курей вареною картоплею взимку. Овоч перед цим потрібно добре подрібнити, щоб птиці було зручно його їсти. На одне відро вареної картоплі (можна брати маленьку бульбу) потрібно додати близько 2 ст. ложок кормових дріжджів. До суміші фермерка також додає 2 ст. ложки рибного борошна та стільки ж кормової крейди. Якщо курям не вистачає вітамінів, можете замішувати їх (в порошку) до корму. Наприкінці влийте трішки води і ретельно перемішайте.

А ось фахівчиня, яка веде YouTube-канал "Моє подвір'я" радить годувати курей гарбузами і кабачками. Вона стверджує, що таку підгодівлю з радістю будуть їсти також качки та індики. З ними домашня птиця отримає максимум всіх необхідних вітамінів.

Водночас, авторка каже, що таке харчування підходить тільки дорослим курям, молодняку давати їх заборонено категорично. Від кабачка, стверджує фахівчиня, молодняк може слабнути, не ходити. Жінка каже, що вона просто нарізає кабачки та гарбузи невеликими шматками, а не натирає їх. Так швидше, а домашня птиця може скльовувати цілі шматки.

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