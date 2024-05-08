Чим і коли підживити смородину навесні, найкращі добрива для кущів у травні

Щоб отримати великий урожай смачних ягід смородини влітку, кущі потрібно підживити ще навесні.

Грунт під кущами, які багато років ростуть на одному місці, упродовж вегетаційного періоду дуже виснажуються, що може суттєво вплинути на врожайність. Тому їх потрібно систематично підживлювати добривами.

Розповідаємо, якими добривами та коли підживити смородину навесні, щоб насолоджуватися смачними ягодами.

Схема підживлення кущів смородини навесні

Перше підживлення потрібно робити азотом, азотними добривами чи органікою, яка містить азот. Завдяки азоту у смородини краще будуть рости пагони та листя, ягоди будуть більшого розміру.

Перше підживлення проводять, коли набрякнуть бруньки та розпустяться листя. Для першого підживлення 2 ст. л сечовини розчиняють у 10 літрах води, поливають смородину з розрахунком два відра розчину на один кущ. Коров'ячий перегній розчиняють у воді у пропорції один до десяти та виливають 1,5-2 відра розчину під кожний кущ. Якщо є пташиний послід, його потрібно розчинити у більшості кількості води у пропорції 1:15 і також полити кущі.

Друге підживлення проводять перед цвітінням смородини, найчастіше — це у квітні — травні розчином нітрофоски. 50 грамів нітрофоски розчиняють у десяти літрах води та поливають одне відро розчину на один кущ.

Сульфат калію також використовують під час другого підживлення - на початку травня. Розчиніть 10 г сульфату калію на 1 л води та полийте кущі.

Для підвищення врожайності чорної смородини, покращення її смакових якостей у період цвітіння виконують третє позакореневе підживлення рослини мікроелементами. Засобів для такого підживлення багато.

У 100 літрах води розчиняють 10-20 г мідного купоросу, 20- 25 г борної кислоти, 20-30 г молібденово-кислого амонію та обробляють такою кількістю 0,1 га насаджень.

Можна успішно використовувати готові комплексні мікродобрива для листового підживлення від різних виробників. Наприклад, провести позакореневе підживлення мікроелементами Гумат + 7 мікроелементів, Уніфлор Мікро або Мікро Мікс. Точні дози внесення міндобрив повинні визначатися лише на основі аналізу ґрунту.

Смородина дуже добре реагує на приділену їй увагу та турботу та віддячить хорошим врожаєм.

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