Чим категорично не можна підгодовувати птахів: перелік продуктів, які заборонено класти в годівницю

Навесні підгодовування птахів сприяє їхньому відновленню сил для міграції та догляду за пташенятами. Однак будьте обережні, адже деякі продукти можуть становити серйозну небезпеку для птахів.

Щоб ваші добрі справи з підгодовування птахів принесли лише користь, слід запам'ятати, які продукти є небезпечними для пернатих.

Насіння: смажене і солоне

Хоча соняшникове насіння є чудовим кормом для птахів, важливо, щоб воно було несмаженим та без солі. Сіль та спеції можуть призвести до зневоднення й навіть загибелі маленьких птахів. Також варто уникати насіння з глазур’ю чи добавками, що містять цукор або консерванти. Найкраще давати їм сире насіння соняшника або гарбуза без будь-якого оброблення.

Різноманітний фастфуд, сухарики і чипси

Чипси, сухарики та фастфуд — усі ці продукти, зокрема картопляні чипси та солоні страви, є небезпечними для птахів. Вони містять велику кількість солі, штучних добавок і жирів, які складно перетравлювати. Такі продукти можуть спричинити проблеми з печінкою або нирками у птахів. Якщо хочете побалувати пернатих чимось смачним, обирайте краще несолоне і несмажене зерно.

Випічка, зокрема й хліб

Багато хто звик класти у годівнички хлібні крихти, не усвідомлюючи, що це може бути шкідливим для птахів. Білий хліб не забезпечує необхідними поживними речовинами і може спричинити проблеми зі шлунком. Крім того, у вологих умовах він швидко пліснявіє, що робить його ще більш небезпечним. Замість хліба краще давати птахам несолоне сало або спеціальні зернові суміші.

Сирий рис (зерно)

Сирий рис може погано впливати на травлення птахів, адже він розбухає в їхньому шлунку. Маленькі птахи можуть задихнутися, якщо проковтнуть великі зерна. Варений рис менш шкідливий, але він не дає птахам багато корисних речовин. Тому краще годувати їх іншими зерновими, такими як просо, овес або гречка.

Копченості і жирне м'ясо

Жирне м'ясо, ковбаси, бекон та інші перероблені м'ясні продукти можуть бути шкідливими для птахів через високу кількість солі, спецій і консервантів, що можуть призвести до отруєння. Крім того, копчені продукти містять канцерогенні речовини, які небезпечні навіть для людей. Якщо хочете підгодувати птахів білковою їжею, краще дати їм варене яйце або знежирений сир.

Фрукти з кісточками

Кісточки деяких фруктів, таких як вишні, сливи, персики та абрикоси, містять цианід, який є отруйним для птахів. Навіть малі кількості цієї речовини можуть призвести до серйозного отруєння. Натомість фрукти без кісточок, як яблука чи груші, корисні для пернатих. Перед тим як покласти їх у годівничку, варто видалити насіння та нарізати на маленькі шматочки.

Молочні продукти

Птахи не можуть перетравлювати лактозу, тому молочні продукти можуть спричинити порушення травлення. Особливо небезпечні жирні сири, молоко та вершки, які можуть викликати розлади шлунка. Хоча невеликі кількості ферментованих продуктів, як йогурт чи сир, не є смертельними, їх краще уникати. Замість молочних продуктів птахам краще давати насіння або злаки.

Будь-які солодощі, шоколад

Шоколад містить теобромін, який токсичний для птахів, і навіть невелика його кількість може призвести до отруєння. Крім того, будь-які солодощі мають багато цукру і штучних добавок, що шкодить здоров’ю птахів. Якщо хочете потішити пернатих, краще покласти у годівничку шматочки фруктів або насіння.

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