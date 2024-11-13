Чим кисневий порошок для прання відрізняється від інших засобів

Кисневий порошок для прання розчиняє й видаляє бруд, завдяки чому тканина стає білою, без жовтизни й сірого нальоту.

Що таке кисневий порошок

Кисневий порошок або відбілювач — це екологічний засіб для прання та чищення, основним активним компонентом якого є перкарбонат натрію, фактично - сода та перекис водню. Під час розчинення у воді ця хімічна речовина розпадається на більш прості, що вступають в реакцію з плямами та забрудненнями, розщеплюючи їх.

Кисневий порошок є більш щадним, тому він не шкодить більшості тканин, та не впливає на шкіру рук під час прання.

Як працює кисневий порошок

Цей засіб варто використовувати для видалення будь-яких плям, зокрема:

ягід

жиру

соку

кави

вина

Переваги засобу:

Кисневий порошок не містить хлору, фосфатів або інших шкідливих для довкілля чи людини речовин

Підходить для різних видів тканин, включно з кольоровими. Не бажано лише використовувати цей засіб для делікатних тканин, наприклад, шовку або шерсті

Які ще є способи використання кисневого порошку

Універсальний засіб - підходить не тільки для прання, але й для чищення поверхонь та усунення запахів.

Кисневий порошок можна використовувати для миття плитки, раковин, ванн та інших поверхонь. Для цього розчиніть порошок у воді та нанесіть на поверхню м'якою губкою. Після очищення ретельно промийте чистою водою, щоб не залишились білі плями.

Чи можна використовувати кисневий порошок разом з іншими миючими засобами

Так, кисневий порошок можна використовувати разом з іншими миючими засобами, такими як пральний порошок. Він підсилює ефект очищення, але не є заміною основного миючого засобу.

Що можна прати кисневим порошком

Універсальним кисневим порошком можна прати та чистити будь-які речі.

Кисневий відбілювач краще застосувати саме для білих та світлих речей. Зверніть увагу, що порошок починає працювати при температурі від 60 градусів і вище. Не всі речі можна прати на такій температурі, тому іноді краще спочатку замочити в кисневому порошку, а потім вже прати на потрібній температурі

Що не можна прати кисневим порошком

Не варто використовувати для речей зі шкіри, вовни, шовку, алюмінію, чавунних виробів, полірованих та лакованих, дерев’яних поверхонь.

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