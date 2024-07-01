Чим корисний аґрус: чому його потрібно включити до щоденного раціону

Користь та протипоказання вживання аґруса, що лікує "королівська ягода".

Користь аґрусу для організму

Одна з особливостей, водночас переваг аґрусу в тому, що ягода є низькокалорійною, водночас поживною. Тому споживаючи низьку кількість калорій можна отримати великий набір необхідних організму елементів.

Жменька аґрусу містить:

близько половини добової норми вітаміну С – потужного антиоксиданту, життєво важливого для нашої нервової та імунної систем,

близько третини добової норми клітковини, яка знижує знизити ризики хронічних захворювань, хвороб серця, діабет 2 типу та ожиріння, деяких видів раку.

вітамін В5, В6, який допомагає перетворювати їжу в енергію

мідь, що грає важливу роль у підтриманні здоров’я серця, судин і мозку,

марганець, котрий підтримує метаболізм, формування кісток й імунну відповідь,

необхідний нам для нормального функціонування клітин калій, за його вмістом з аґрусом не зрівняється жоден продукт.

Саме завдяки такому широкому спектру поживних речовин і називають аґрус "королівською ягодою".

Чим корисний аґрус

Аґрус лікує хронічні захворювання

Завдяки наявності значної кількості антиоксидантів, аґрус захищає клітини від окислювального процесу, таким чином бореться з багатьма хронічними захворюваннями, передчасним старінням. знижує ризик виникнення певних видів раку, серцевих захворювань, діабету 2 типу, захищають мозок від дегенеративних захворювань.

Аґрус може допомогти контролювати рівень цукру в крові

Аґрус містить хлорогенову кислоту, яка може уповільнити засвоєння вуглеводів і допомогти знизити рівень цукру в крові після вживання їжі.

Аґрус покращує травлення

Клітковина, яка є в цих ягодах регулює випорожнення і допомагає полегшити симптоми таких станів, як синдром подразненого кишківника. Високий рівень вітаміну С сприяє засвоєнню інших поживних речовин, зокрема заліза та інших мінеральних речовин.

Аґрус підвищує імунітет

50 г аґрусу забезпечує добову норму вітаміну С для дорослих. Завдяки великої кількості поліфенолам, алкалоїдів і флавоноїдів, аґрус має відмінні антибактеріальні та протизапальні властивості.

Аґрус покращує пам'ять та здоров'я мозку

Фітонутрієнти та антиоксиданти в ягодах аґрусу допомагають поліпшити пам’ять, борючись із вільними радикалами, які атакують та пошкоджують клітини мозку. Висока концентрація вітаміну С допомагає організму виробляти норадреналін, нейромедіатор, який, як вважають, покращує роботу мозку у людей з деменцією.

Аґрус для схуднення

Для боротьби із зайвою вагою аґрус потрібно застосовувати як основний продукт розвантажувального дня, він також показаний для лікування ожиріння в дієтичному харчуванні, коли хворому потрібно з'їдати щодня протягом кількох тижнів по 800-900 г аґрусу, суворо обмеживши добову калорійність їжі.

Протипоказання до вживання аґрусу

Як у будь-якого продукту, аґрус має протипоказання для вживання.

Лікарі не рекомендують вживати аґрус при гострих формах гастриту, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, виразкових хворобах шлунка, а також при індивідуальній непереносності цієї ягоди.

Якщо ж у вас немає протипоказань, все одно не потрібно зловживати аґрусом, оскільки існує ризик розвитку метеоризму.

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