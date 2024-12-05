Чим кормити курей, щоб вони несли яйця взимку: змішайте з водою кілька продуктів

Ви можете самостійно приготувати ефективний комбікорм для курей, щоб вони навіть взимку активно неслися.

Як розповів автор YouTube-каналу про фермерство "Петро Данилович", навіть у холодну пору року ви можете регулярно отримувати яйця від своїх курей. Все, що потрібно зробити, – це правильно їх годувати.

Для приготування ефективного підживлення, каже фермер, він бере одну частину глини та одну частину макухи, дві частини ячменю, стільки ж кукурудзи, вівса і пшениці. Також додає три частини пшеничного лушпиння і десять частин сіна. Все це добре перемішує.

Щоб приготувати якісний комбікорм для зимової підгодівлі домашньої птиці, також треба взяти 500 мл води і декілька дрібок солі. Всі ці компоненти ще раз ретельно перемішайте, а потім отриману суміш пропустіть через гранулятор. У вас вийде поживний комбікорм, який неодмінно сподобається вашим курям.

Як підкреслив автор ролика, вже за тиждень ви помітите, що кури, які їдять таке підживлення, почали активно нестися.

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