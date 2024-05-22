Чим краще годувати кота — сухим чи вологим кормом: що про це кажуть ветеринари

Обираючи корм, кожен власник кота хоче, щоб його улюбленець отримав найкраще. На ринку сьогодні представлена велика кількість вологих та сухих кормів. І це часто стає проблемою. Так що ж краще: сухий чи вологий корм? Давайте дізнаємося думку спеціаліста.

Ветеринари з Pet md повідомляють, що оптимально підбирати для кішок такий корм, який буде максимально зручним у використанні та пробуджуватиме апетит улюбленця.

Що обрати: натуральний чи сухий корм

Звичайно, приготована домашня їжа завжди найкращий варіант для кота. Адже власник може самостійно контролювати якість всіх інгредієнтів. Таке харчування є обов'язковим для тварин з непереносимістю деяких продуктів чи алергією.

За словами ветеринарки Дженніфер Коутс, сьогодні можна знайти дійсно корисні сухі корми, які нічим не поступають в якості домашній їжі. Варто лише обрати органічний варіант. Також слідкуйте, що в кормах не було консервантів, барвників та ароматизаторів. Найкраще, щоб вони містили лише натуральні компоненти.

Преміальні ветеринарні корми виготовляють згідно з усіма стандартами якості. Це допомагає уникнути перехресного забруднення, яке часто стає причиною загострення симптомів будь-яких хвороб.

Як досягти збалансованого харчування

Як правильно кормити кота: сухим чи вологим кормом / Фото: pixabay.com

Якщо ви намагаєтесь годувати кішку лише натуральною їжею, слід постійно думати про її збалансованість. Через настачу або надлишок поживних речовин улюбленець може страждати через різні захворювання.

А тому потрібно готувати лише за рецептами, що були схвалені ветеринатом. Лише фахівець допоможе розробити харчування, яке буде враховувати вік, стать, вагу кішки та будь-які її хвороби чи хворобливі стани.

Якщо говорити про сухий корм, то важлива його перевага полягає в простоті зберігання і використання. Він може цілий день пролежати в мисці вашого улюбленця і не зіпсуватися. Отже, тварина може протягом дня їсти невеликі порції, навіть коли власника немає в будинку.

Правильно розроблений натуральний сухий корм підтримує здоров'я зубів кішки, адже він має абразивну поверхню, яка сприяє зменшенню проявів зубного каменю. Розмір та форма самих "подушечок" часто відрізняється в залежності від віку і породи. Також важливо пам'ятати, що у кота повинен бути постійний доступ до питної води.

Як правильно кормити кота: сухим чи вологим кормом

Ветеринари схильні до думки, що вологий корм з пакетиків є більше ласощами, а тому він не може розглядатися як повноцінне харчування. Вологий корм додають до сухого як доповнення, щоб збалансувати дієту. І, якщо ваш кіт не любить таку їжу, можна повністю від неї відмовитися.

Сухий корм є базовою основою кошачого харчування. Головне слідкувати, щоб улюбленець випивав протягом дня достатню кількість води. Якщо ви все ж додаєте вологий корм до сухого, краще, щоб він був однієї лінійки. Так вони будуть доповнювати один одного.

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