Чим краще підживити цибулю в липні, щоб збирати урожай мішками

Щоб ваш урожай цибулі був дійсно великим, не забувайте про підживлення в липні. Існує одне безкоштовне добриво, яке принесе результат, що вражає.

Звичайна деревна зола — одне з найбільш ефективних добрив для цибулі в липні. Саме в цей період рослина дуже потребує підживлення азотом, оскільки вона вже наростила сильне і велике пір'я, а тому тепер всю енергію повинна спрямувати на формування коренеплода. Також в липні цибулю починають активно атакувати шкідники та хвороби (зокрема, коренева гниль). В захисті знову ж таки допоможе зола.

Головна перевага цього добрива полягає в тому, що воно повністю безкоштовне, а ефект від нього дійсно вражає. За сезон, кажуть фахівці, цибулі потрібно 3-4 таких підживлень.

Спочатку золу вносять під час перекопування ґрунту, коли формується цибулева грядка. Так ви створите додатковий захист від шкідників і хвороб вже на ранніх стадіях розвитку. Також завдяки золі цибуля отримує всі необхідні корисні речовини, зокрема, калій, магній, кальцій. Вносять її в сухому вигляді просто в ґрунт.

Вдруге золу вже вносять як розчин. Для цього 1 л цієї речовини розводять у відрі чистої води, ретельно перемішують і підливають заздалегідь зволожені грядки вранці чи ввечері, коли сонце неактивне. Поливати слід акуратно, за допомогою лійки, щоб на пір'я розчин не потрапляв, інакше можуть з'явитися опіки.

Третє підживлення проходить в середині чи наприкінці липня, коли вже починають активно формуватися коренеплоди. Знову ж таки готують розчин і підливають дуже акуратно, щоб не розмити ґрунт. Інакше коренеплоди оголяться раніше потрібного часу.

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