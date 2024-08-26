Чим краще засіяти город після збирання урожаю: наступного сезону ахнете від результату

Щоб овочеві культури давали великий урожай, їм потрібен пухкий ґрунт. Тому після збирання городини фахівці радять засіювати грядки рослиною, яка точно допоможе покращити родючість землі.

Йдеться про такий сидерат як фацелія. Городники вважають цю рослину найкращим варіантом, якщо ви хочете засіяти грядки на зиму. Насамперед, фацелія морозостійка, тому ви можете висівати її не лише наприкінці серпня, але й на початку вересня. Ба, навіть пізно восени чи ранньою весною, після сходження снігів.

Яка ж користь від фацелії на городі? Ця рослина позитивно впливає на якість ґрунту, роблячи його пухким, легким та родючим. Також земля збагачується калієм, азотом. Додатково фацелія ще й зменшує кислотність.

Фахівці вказують також і на гербіцидні властивості цієї рослини. Виявилося, що сидерат здатний пригнічувати зростання бур'янів.

Однак, найголовніша перевага фацелії в тому, що вона не хворіє на ті ж хвороби, що і городні культури. Якщо взяти, наприклад, такі популярні сидерати як біла гірчиця або олійна редька, то на деякі овочі вони можуть впливати негативно. Наприклад, після білої гірчиці краще не вирощувати капусту, редис і редьку, тому що ці культури мають спільні хвороби та шкідників.

В ґрунт фацелію закладають в період, коли вона починає активно квітнути, щоб насіння не сформувалося. Також не слід закладати свіжу траву, краще зачекати, щоб вона підв'ялилася на сонці, тоді маса не буде загнивати.

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