Чим можна кормити птахів на вулиці і що категорично не варто давати пернатим

Взимку потрібно потурбуватися і про друзів наших менших. Зокрема, в холодні дні можна разом з малечею підгодовувати птахів.

Чим не можна кормити птахів взимку

Часто люди намагаються почастувати горобців та синичок тим, що їдять самі. Але деякі продукти птахам взагалі не підходять:

Будь-який свіжий хліб — в системі травлення птахів немає необхідних ферментів, які допоможуть перетравити таку їжу. В результаті хлібна маса забиває шлунок пернатих, набухає там і починає бродити. Це може стати причиною запалень, хворобливих відчуттів, непрохідності. А ще хліб часто містить цукор та сіль, які є шкідливими для птахів. Чипси — вони містять у великій кількості сіль, цукор, консерванти. З такою кількістю солі нирки птахів впоратися не можуть, тому вона починає відкладатися в суглобах. А жири погано впливають на роботу підшлункової залози. Солоні горішки, печиво, кренделі — вони також містять велику кількість солі, а ще консерванти. Залишки будь-яких страв з людського столу — як мінімум, все, що ми готуємо для себе, містить сіль. А це вже погано для птахів.

Чим можна кормити птахів взимку: перелік круп та інших продуктів

Чим не можна кормити птахів взимку / Фото: Pexels

Чим більш різноманітний корм ви покладете в годівницю, тим більше різних птахів прилетить до вас на частування. Тому обов'язково покладіть такі продукти:

Несмажене і несолоне насіння гарбуза чи соняшника — такі смаколики приваблять до годіниці дятла, синиць та горобців. Різні ягоди (калина, глід, горобина, шипшина) — їх полюбляють снігурі, омелюхи. Сухофрукти без глазурі та цукру — з задоволенням з'їдять снігурі та синиці. Несолоне сало — улюблена зимова страва синичок, дятлів та повзиків. Свіжі чи сушені яблука — їх спробують снігурі, сойки. Зерна неконсервованої кукурудзи — особливо порадує горобців, зеленяків, щигликів. Шишки, жолуді — така страва сподобається сойкам, дятлам, шишкарям.

Якщо говорити про крупи, то птахам можна давати овес, просо, пшеницю (сподобаються щигликам, горобцям, зеленякам). Також можете приготувати кашу (важливо не солити під час варіння, не додавати олії, цукру та інших спецій). Для годування пташок підійдуть перловка, гречка, вівсянка, рис. А ось сире очищене просо (пшоно) для птахів не підходить.

Також можете приготувати справжній гостинець для пернатих. Візьміть кульку вершкового масла і додайте ягід, насіння. Масло спочатку потрібно розтопити, а потім вже з наповненням заморозити.

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