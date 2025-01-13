Чим можна підживити ґрунт на городі, щоб урожай картоплі значно покращився: дієві поради

Якщо ви прагнете отримати багатий врожай картоплі наступного року, важливо правильно підібрати добрива. Досвідчені господарі радять, чим краще підживити цей популярний овоч, щоб забезпечити рясний урожай на вашій ділянці. Одним із важливих аспектів є покращення ґрунту для картоплі, що значно підвищить її родючість і забезпечить здорове зростання.

Як правильно підготувати картоплю до підживлення

Після збирання врожаю картоплі потрібно розпушити ґрунт і ретельно прибрати всі залишки рослин. Вони можуть бути джерелом збудників хвороб, які зимують у рослинних рештках, тому їх варто швидко утилізувати або спалити подалі від вашої ділянки.

Також обов'язково потрібно позбутися бур'янів, адже вони можуть переносити віруси, що шкодять картоплі. Це важливий крок перед підживленням, адже видалення бур'янів допоможе уникнути їхнього негативного впливу на ґрунт.

Чим краще підживити картоплю

Досвідчені садівники рекомендують висівати сидерати, такі як свиріпа та віка, що збагачують ґрунт органічними речовинами, макро- та мікроелементами, а також насичують його азотом. Розсипте насіння сидератів і обережно заглибте його в родючий шар землі. Через півтора місяця скосіть ці рослини та закладіть їх у ґрунт.

Для кращого розкладання органічних матеріалів додайте під час закладення ґрунту 2-3 кілограми компосту на квадратний метр. Це сприятиме активації корисних елементів у ґрунті.

Чому сидерати корисні

Сидерати є чудовою альтернативою гною, що дозволяє заощадити на його купівлі, транспортуванні та зберіганні. Крім того, вони активно борються зі шкідниками та збудниками хвороб у ґрунті.

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