Чим можна відмити чорну плісняву у ванній кімнаті: перевірені диво-засоби з доступних компонентів

Цвіль і грибок, що утворюються в швах між плиткою у ванній, не тільки псують естетику приміщення, а й можуть завдати шкоди здоров’ю.

Один із ефективних методів очищення передбачає застосування перекису водню. Спочатку необхідно добре змочити ватяні диски або паперові рушники цим розчином, а потім щільно притиснути їх до забруднених швів, уникаючи потрапляння повітря. Залиште їх на добу, періодично зволожуючи, якщо пересихають. Після закінчення часу приберіть диски, ретельно почистьте шви щіткою та обробіть їх чистим оцтом. Змивати оцет не потрібно – дочекайтеся висихання поверхні, і результат вас приємно здивує.

Ще один спосіб очищення передбачає використання звичайного 9% оцту. Щедро змочіть ним ватяні диски або паперові рушники, прикладіть до швів і залиште на 30 хвилин. Потім ретельно очистьте шви за допомогою щітки. Якщо затирка кольорова, будьте уважні — оцет може змінити її відтінок. На завершення протріть плитку вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки забруднень, і дайте швам повністю висохнути.

Досить ефективний метод – використання кисневого відбілювача. Розчиніть столову ложку засобу в теплій воді, а потім нанесіть отриману рідину на шви за допомогою пульверизатора або щітки. Дайте розчину подіяти протягом 10 хвилин, після чого ретельно прочистьте шви щіткою. Якщо забруднення сильне, можна зробити густішу пасту, змішавши відбілювач із меншою кількістю води, і нанести її безпосередньо на проблемні ділянки. Завершивши очищення, змийте залишки засобу вологою ганчіркою, а шви додатково обробіть оцтом.

Останній, четвертий метод поєднує кілька потужних компонентів: перекис водню, оцет, воду та борну кислоту. Для приготування розчину змішайте 50 мл води, 25 мл перекису водню, 25 мл оцту та 12,5 мл борної кислоти. Підігрійте цю суміш до 50–70°C, нанесіть на забруднені шви за допомогою щітки й залиште на 10–15 хвилин. Після цього обробіть їх чистим оцтом і дочекайтеся повного висихання. Цей метод чудово справляється навіть із глибокими та застарілими забрудненнями.

Щоб запобігти утворенню плісняви, після кожного приймання душу слід добре провітрювати ванну кімнату, вмикати витяжний вентилятор або хоча б відкривати вікно на годину. Плитку й душову кабіну варто протирати насухо, а також уникати скупчення вологи – не залишайте мокрі рушники чи косметичні засоби в кутах, адже це створює ідеальні умови для розвитку грибка.

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