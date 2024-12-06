Чим можна замінити шапку взимку: цікаві та стильні варіанти

Не всім людям личать шапки, але без головного убора взимку буде холодно.

Шапка – необхідний аксесуар будь-якого гардеробу, який вбереже від холоду, проте чимало модниць шукає альтернативу, яка б краще пасувала до одягу та до зовнішності .

Чим можна замінити шапку

Теплі та шкіряні хустки

Шкіряна або тепла хустка – стильний головний убір, який добре захищає від холоду. Такий варіант сподобається дівчатам із гострими або прямими рисами обличчя.

Тепла пов'язка

Обирайте цей варіант, якщо у вас мерзнуть тільки вуха або потрібно зберегти зачіску. І врахуйте, що пов'язки не дуже добре поєднуються з круглим обличчям і виразними щоками.

Широкий шарф

Шарф, який можна обітнути навколо голови, прекрасно замінює шапку і поєднується з пальто або курткою.

Капор

Капор пасує до будь-якого верхнього одягу. Проте особливу увагу слід звернути на таке поєднання як капор з пуховиком-ковдрою. Якщо ви хвилюєтеся з приводу укладки і не хочете, аби вона постраждала, просто оберіть м'який капор, що нещільно прилягає до голови та волосся.

Панама

Літній аксесуар перекочував до зимового гардероба модниць. Аби панама стала універсальним аксесуаром і пасувала до повсякденного гардероба, слід обирати панаму спокійних відтінків й оздоблювати її залежно від приводу за допомогою значків, модних ланцюжків.

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