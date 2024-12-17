Чим натерти чоботи, щоб блистіли: одна річ і хвилина вашого часу

Якщо ви не хочете витрачати багато часу на догляд за взуттям взимку, але мрієте, щоб чоботи блистіли, зверніть увагу на надзвичайно просту річ.

Йдеться про газету, яка миттю надасть блиску вашому взуттю.

Спочатку взуття необхідно підгодувати до нанесення крему. Для цього його слід ретельно очистити від бруду та пилу, просушити і тоді лише нанести крем. Найважливішим етапом у догляді за взуттям є його полірування. Більшість використовує спеціальні щітки або бере старі ганчірки, проте секрет ідеального блиску ховається саме за використанням звичайної газети. Вона стане надійним помічником та ще й коштує недорого.

Коли ви нанесли на взуття крем, зачекайте кілька хвилин, щоб він увібрався. Потім візьміть звичайну газету і за допомогою обережних кругових рухів відполіруйте поверхню. Газетний папір добре справляється з видаленням надлишку крему, а також надає чоботам особливого блиску завдяки своїй текстурі. А ще газета не залишить на поверхні взуття жодних ворсинок або подряпин.

Полірування газетою підходить для зимового чи осіннього шкіряного взуття будь-якого типу. Цей метод не потребує особливих зусиль, а газети завжди є під рукою, адже коштують копійки. Однак, не варто також забувати і про регулярний догляд за взуттям. Обов'язково чистіть його від бруду та пилу перед нанесенням крему та поліруванням.

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