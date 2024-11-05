Чим найкраще мити пласкі плазмові телевізори, якщо під рукою немає спеціальних засобів

Виробники дали рекомендації стосовно того, як доглядати за телевізорами з різними видами екранів.

Розповідаємо, чим найкраще протирати плазму в домашніх умовах.

Як треба доглядати за плазмовим телевізором: чим мити у домашніх умовах

Робити протирання екрану треба обережно, щоб не пошкодити його поверхню. Не слід користуватися металевими чи жорсткими губками й щітками, використовувати мийні засоби із твердими абразивними часточками. Монітор слід протирати обережно, не притискаючи губку, найкраще користуватися мікрофіброю.

Якщо під рукою немає спеціалізованих аерозолів чи серветок, виробники пропонують користуватися такими засобами.

Рідкокристалічні та LED-екрани. Якщо немає спеціальних вологих серветок, скористайтеся дворівневим прибиранням. Спочатку витріть пил мікрофіброю, змоченою у дистильованій воді, а потім витріть екран насухо.

Якщо немає спеціальних вологих серветок, скористайтеся дворівневим прибиранням. Спочатку витріть пил мікрофіброю, змоченою у дистильованій воді, а потім витріть екран насухо. РК-монітор можна промити слабким оцтовим розчином. Лише варто слідкувати за тим, щоб на поверхні не залишалося занадто багато рідини. Після прибирання вологою ганчіркою витріть екран насухо, щоб уникнути появи білих плям на поверхні.

можна промити слабким оцтовим розчином. Лише варто слідкувати за тим, щоб на поверхні не залишалося занадто багато рідини. Після прибирання вологою ганчіркою витріть екран насухо, щоб уникнути появи білих плям на поверхні. LCD-екран треба прибирати лише сухою ганчіркою. Для чищення телевізору пдійде мікрофібра та фланелева тканина.

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