Чим найкраще підживлювати полуницю після зими: поради досвідчених городників

Після холодної зими кущі полуниці потребують відновлення та підживлення, щоб наростала зелена маса і формувалася зав’язь.

Раннє підживлення – це вкрай важливий крок до того, щоб отримати великий урожай смачних солодких ягід полуниці. Розповідаємо, чим найкраще підживлювати кущі ранньою весною.

Які добрива треба використовувати для весняного підживлення кущів полуниці

Навесні полуничні кущі треба підживлювати азотом, щоб вони йшли в ріст та розвиток, також фосфором і калієм для формування зав’язі.

Сечовина – це прекрасне джерело азоту, яке сприяє наростанню зеленої маси. Треба розчинити 15 грамів сечовини у 10 літрах води й полити кущі.

– це прекрасне джерело азоту, яке сприяє наростанню зеленої маси. Треба розчинити 15 грамів сечовини у 10 літрах води й полити кущі. Суперфосфат сприятиме розвитку кореневої системи і впливатиме на цвітіння. Це сухе добриво, яке треба вносити по 20 грамів на кожен квадратний метр.

сприятиме розвитку кореневої системи і впливатиме на цвітіння. Це сухе добриво, яке треба вносити по 20 грамів на кожен квадратний метр. Сульфат калію потрібен для того, щоб добре формувалася зав’язь. Для поливу треба зробити розчин – 15 грамів добрива на 10 літрів води.

потрібен для того, щоб добре формувалася зав’язь. Для поливу треба зробити розчин – 15 грамів добрива на 10 літрів води. Перегній чи компост. Ці органічні добрива є джерелом поживних мікроелементів, які не лише збагачують ґрунт, а й покращують його структуру, підвищуючи родючість. Добриво треба розкласти у міжрядді шаром 2-3 сантиметри.

Ці органічні добрива є джерелом поживних мікроелементів, які не лише збагачують ґрунт, а й покращують його структуру, підвищуючи родючість. Добриво треба розкласти у міжрядді шаром 2-3 сантиметри. Настій коров’яку. Коров’як треба розводити з водою у пропорції 1:10 і поливати кущі під корінь.

Коров’як треба розводити з водою у пропорції 1:10 і поливати кущі під корінь. Розчин борної кислоти. Цим добривом треба поливати кущі до появи квіточок. Для приготування добрива треба взяти 10 літрів води, чайну ложку борної кислоти, 30 крапель йоду, 1 склянку попелу. Все необхідно ретельно перемішати й полити кущі під корінь.

Як збільшити урожай полуниці в декілька разів

Треба позбутися суничного довгоносика, бо цей шкідник може псувати квіти та ягоди. Для цього необхідно взяти по 100 грамів гірчиці й господарського мила, залити п’ятьма літрами води й довести до кипіння. Після охолодження відвар треба процідити, а потім обприскати кущі.

Для підживлення кущів треба обов’язково використовувати органіку – компост, перегній, деревний попіл. Необхідно пам’ятати, що азотисті добрива треба вносити лише весною, а калійно-фосфатні – навесні та влітку.

Під час спеки кущі полуниці необхідно регулярно поливати, бо ягоди будуть дрібними та кислими.

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