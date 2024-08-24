Чим найкраще відмити духовку всередині: щоб сяяла чистотою і служила довше

Стінки духовки всередині — це саме те місце, яке найчастіше забувають очистити під час прибирання кухні. Але на цій частині збирається багато жиру та бруду, які потребують миття.

Якщо ви вже дуже давно не очищали свою духовку всередині і переживаєте, що бруд, жир та часточки їжі утворили настільки стійкий наліт, що ви не зможете його відмити, рекомендуємо скористатися одним чудовим домашнім засобом.

Змішайте 0,5 склянки рідини для миття посуду, 0,5 склянки оцту та 0,5 склянки харчової соди. Ретельно перемішайте, щоб у вас утворилася біла паста, що добре піниться. Її потрібно акуратно нанести на всю внутрішню поверхню духовки, залишити на дві години, щоб вона подіяла, а потім просто витерти весь бруд.

Якщо перед витиранням паста надто сильно засохне, то, перш ніж використати паперовий рушник або губку, збризніть її невеликою кількістю води.

За необхідності рідину для миття посуду можна замінити альтернативами. Найпростішою пастою для очищення поверхні всередині духовки є суміш з 0,5 склянки звичайної води та 2 ст. ложок харчової соди. Однак такий засіб потрібно залишити на стінках на цілу ніч, щоб він точно подіяв. Вранці змочіть паперовий рушник або губку білим оцтом, а потім витріть бруд.

Якщо вам потрібно буде додатково зволожити поверхню, розбризкайте зверху спрей для посуду і витирайте, поки вона не стане абсолютно чистою.

Такий метод є безпечною альтернативою хімічним засобам, адже компоненти, які в них містяться, часто можуть завдавати довготривалої шкоди.

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