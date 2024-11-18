Чим найкраще вкрити кущі полуниці на зиму, щоб вони добре перенесли морози

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Бульвар Гордона", як мульчувати ділянку з полуницею, щоб захистити кущі та підготувати їх до наступного сезону.

Як укривати полуницю на зиму, щоб зберегти здоров'я та родючість кущів

Кущі полуниці не постраждають від холоду й даватимуть багатий урожай наступного сезону, якщо їх укрити мульчою. У такий спосіб ви збережете тепло у ґрунті та зможете захистити корені кущів від різких перепадів температури. Також за допомогою мульчування можна утримувати належну вологість ґрунту, уникнути росту бур’янів та в рази покращити структуру землі. Тим самим ви створите найкращі умови для росту й плодоношення полуниці.

Досвідчені господарі зазвичай вкривають ділянку з полуницею соломою. Бо така мульча зберігає тепло і не дає кущам замерзнути за сильного морозу. Експерти також радять додавати тирсу, якщо соломи дуже мало. Так ви допоможете кореневій системі кущів пережити найлютіші морози.

Для мульчування ділянки не слід використовувати сіно. Бо в ньому залишається насіння бур’янів, яке може попасти в ґрунт і прорости.

Навесні, коли температура повітря стабілізується, мульчу треба прибрати, щоб кущі могли повноцінно рости й давати новий урожай.

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