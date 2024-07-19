Чим не можна мити пластикові вікна: такі засоби зіпсують їх назавжди

Будь-яке генеральне прибирання починається з вікон. Це справа досить клопітка та не дуже приємна. А ще треба правильно підібрати мийні засоби для пластикових рам і для скла, які б не пошкодили поверхню. Розповідаємо, як швидко та правильно помити вікна, щоб не пошкодити поверхню.

Чим помити віконне скло, щоб не пошкодити поверхню

Скло можна мити спеціальними засобами для скляних поверхонь чи дзеркал. А можна скористатися підручними засобами. На літр води треба взяти на вибір:

3 столові ложки оцту 9%;

2 столові ложки нашатирного спирту;

столову ложку крохмалю.

Такий розчин легко впорається з брудом, не залишатиме розводів, а вікна сяятимуть чистотою упродовж кількох місяців.

Чим не можна мити пластикові вікна

Склопакети та профілі не можна мити засобами, які містять абразивні частинки.

Також не слід використовувати пастоподібні суміші з твердими часточками, інакше поверхню вже нічим не відновиш, така суміш залишає на ній подряпини.

В жодному разі не можна мити пластикових вікон агресивними засобами з умістом хлору.

Найоптимальнішим миючим засобом буде мило чи гель для посуду.

Який інвентар буде найкращим для миття вікон

Спочатку треба вибрати ганчірку для першого етапу миття. Вона повинна бути без ворсинок, ідеально чистою та м’ якою, не линяти.

Потім слід підібрати спеціальну губку для миття вікон чи мікрофібру, вони не залишатимуть на поверхні бруду та розводів.

Щоб пришвидшити роботу, можна використовувати шкребки зі щільною гумовою смужкою на телескопічній ручці.

Якщо такого шкребка немає, для зняття твердих прилиплих частинок можна скористатися спеціальним лезом.

Як правильно мити пластикові вікна

Спочатку приберіть з вікна все зайве, змахніть пил та павутину з поверхні.

Чистою вологою ганчіркою витріть ще раз пил, бруд і всі плями зі скла та пластикових рам.

Добре вимийте вікно та рами у важкодоступних місцях, витріть надлишки вологи.

Нанесіть на скло спеціальний чи приготований миючий засіб за допомогою губки.

Якщо користувалися мильним розчином, опісля ретельно змийте чистою водою.

Видаліть надлишки вологи скребком чи газетою.

Потім насухо витріть вікно мікрофіброю.

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