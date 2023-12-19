Чим не можна підгодовувати кімнатні рослини та чому: розвінчуємо популярні рецепти

Що не потрібно закопувати, вливати до горщиків з кімнатними рослинами — все про народні методи підгодівлі

В інтернеті можна знайти безліч порад, як підгодувати кімнатні рослини підручними "натуральними" засобами без хімії. Чого лише не пропонують покласти до горщиків з квітами — іноді здається, що їх плутають із відром для сміття.

Розповідаємо, чим не можна підгодовувати кімнатні рослини, бо це або шкідливо, або марно.

Яєчна шкаралупа

Шкаралупа пташиних яєць приблизно на 95% складається з карбонату кальцію – простіше кажучи, зі звичайної крейди. Кальцій дійсно потрібен рослинам, але в дуже невеликих кількостях, тому сипати в горщики шкаралупу не має необхідності.

Мало того, це може бути навіть шкідливо, деякі кімнатні рослини, наприклад фіалки та азалії, взагалі не потребують кальцію і страждають навіть від поливу водопровідною, жорсткою водою. А жорсткою вода стає саме через солі кальцію, це та сама вапна, яка утворює наліт на сантехніці. Тому, якщо поливати такою водою навіть ті рослини, які до кальцію більш-менш лояльні, його надлишок може спричинити таку хворобу як хлороз.

Крім того, кальцій залужує ґрунт, що не піде на користь тим кімнатним рослинам, яким потрібен нейтральний або слабокислий ґрунт.

Підгодівля цукром

Цукор рекомендують як стимулятор для квітучих рослин, а також для зрізаних рослин, щоб вони довше простояли.

Але цукор – не добриво і не може замінити підживлення. Найважливіші мікроелементи, які потрібні для зростання і розвитку рослин — це азот, фосфор і калій, плюс ще деякий набір мікроелементів на кшталт магнію, бору та ін. Сахарози дійсно потрібні рослинам, але це не означає, що вони можуть жити лише на сиропі.

Кавова гуща, чайна заварка, бананова шкірка — підгодівля відходами

Іноді відходи ліньки нести викидати — дай виллю, прикопаю в горщик для квітів, воно все ж ніби-то органічне. Мабуть, звідти пішов міф, що це корисно. Насправді закладка рослинних залишків у горщики є спробою зробити компост за умов, коли його зробити не можна. Ці залишки можуть бути й справді гарним добривом, але для цього над ними повинні попрацювати ґрунтові бактерії, дощові черв'яки. Нічого такого в горщику для квітів немає, навіть з бактеріями дуже бідно. А якщо у вас у ґрунті після такого підживлення з'явилися комахи або дрібні черв'ячки, це привід рятувати рослини.

Волосся

Чого тільки не придумають, в інтернеті пропонується підгодовувати кімнатні рослини волоссям, знятим з гребінця.

Тим, хто застосовує цей метод, напевно, не знають, що волосся розкладається протягом 30-50 років, і жодна кімнатна рослина не доживе доти, коли з них вийде добриво. Просто запросто волосся піде у сміття разом зі старою землею.

Чим потрібно підгодовувати кімнатні рослини

Найкраще — готовими добривами, мінеральними, є універсальні, спеціальні для рослин з декоративним листям, для квітучих, для кактусів і сукулентів, для орхідей тощо. Потрібно пілгодовувати органічними, вони бувають гранульованими, а бувають рідкими на основі біогумусу.

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